Оклад может быть меньше МРОТ

Сотрудник, занимающий должность кассира, обратился в суд с жалобой на два обстоятельства.

1. Работодатель установил ему тарифную ставку 35 руб. в час, что меньше установленного законом МРОТ. В связи с эти за 1,5 года работы компания недоплатила ему 44 тыс. рублей.

Суд с этим не согласился. Вместе с премией кассир получал в месяц от от 13 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц, что больше регионального МРОТ за аналогичный период времени. Таким образом, жалоба безосновательна.

Позиция сотрудника о том, что именно тарифная ставка (оклад) должен составлять не меньше МРОТ, не верна. Статьи 133 и 135 ТК РФ не запрещают работодателю устанавливать оклад, как одну из составляющих частей зарплаты ниже минимального размера при условии, что получаемая работником в месяц зарплата будет превышать законного МРОТ.

2. Работодатель не оплачивал сверхурочную работу. По подсчетам кассира, за полтора года он переработал на 47 тыс. рублей.

В этом вопросе суд частично с ним согласился.

Компания возражала, что не должна оплачивать сверхурочную работу, поскольку в соответствии со ст. 152 ТК РФ в трудовом договоре есть условие о компенсации в виде предоставления дополнительного времени отдыха.

Однако суд решил, что это условие противоречит закону.

Из упомянутой статьи кодекса следует, что предусмотренные в ней размеры повышенной оплаты труда при привлечении к сверхурочной работе являются минимальной гарантией. Они применяются в том случае, когда ни трудовым договором, ни коллективным или иным локальным актом не установлена более высокая оплата.

Поэтому условие договора, предусматривающее предоставление работнику за выполнение сверхурочной работы вместо повышенной оплаты труда иной компенсации, в том числе предоставление дополнительного времени отдыха, не подлежит применению. Оно снижает уровень гарантий работника по сравнению с установленными трудовым законодательством. Рассчитав недоплату, суд присудил сотруднику 14,6 тыс. рублей.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Свердловского областного суда от 30.01.2018 № 33-593/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»