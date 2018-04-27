Ветерана ВОВ поздравили в преддверии 9 Мая в Котельниках 

Члены совета ветеранов городского округа Котельников совместно с учащимися 9‐х и 11‐х классов школы №2 посетили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ячменева и его супругу Лидию Прохоровну, поздравив их с наступающим Днем Победы.
День Победы — наш самый главный и великий праздник. Он олицетворяет мужество всего советского народа, его истинную любовь к Родине, самоотверженность. Низкий поклон за Вашу преданность и отвагу. Трудно представить, что вам пришлось пережить в те годы, и какие испытания пройти. Хочу сказать отдельно огромное спасибо за то, что вы и сегодня в строю, встречаетесь с нашей молодежью и проводите работу по патриотическому воспитанию
— Михаил Набокин, председатель ветеранской организации.
Общаясь за чашкой чая, Дмитрий Михайлович с супругой рассказали о боевом пути и поделились своими воспоминаниями о войне: сожженных деревнях и спасенных жизнях. Дмитрий Ячменев рассказал, что встретил победу в Японии, назвав этот день бесконечной радостью и удивительным счастьем.
Когда мне сказали о нашей победе в Великой Отечественной войне, испытал невероятные чувства. Описать их очень сложно, это было удивительное счастье. Мои сослуживцы и я начали «салютовать» в небо из пистолетов, винтовок, автоматов. Было очень вдохновенно, у всех присутствовала бесконечная радость
— Дмитрий Михайлович Ячменев, ветеран.
Дмитрий Михайлович — почетный гражданин города Котельники. В годы войны сначала служил в частях Народного комиссариата, затем был снайпером, далее стал наводчиком зенитного полка и оставался им до конца войны. Потом дивизию, где служил Дмитрий Михайлович, перебросили в Монголию. Он также участвовал в форсировании Большого Хинганского хребта в Маньчжурии. По окончании войны работал в органах внутренних дел Люберецкого Отдела внутренних дел. Прослужил почти 30 лет. В 2000 году приказом Министерства внутренних дел получил очередное специальное звание «полковника милиции». В 65-ую годовщину Победы Дмитрий Ячменев был в числе приглашенных на прием в Кремль.