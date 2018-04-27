Ветерана ВОВ поздравили в преддверии 9 Мая в Котельниках

Члены совета ветеранов городского округа Котельников совместно с учащимися 9‐х и 11‐х классов школы №2 посетили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ячменева и его супругу Лидию Прохоровну, поздравив их с наступающим Днем Победы.

День Победы — наш самый главный и великий праздник. Он олицетворяет мужество всего советского народа, его истинную любовь к Родине, самоотверженность. Низкий поклон за Вашу преданность и отвагу. Трудно представить, что вам пришлось пережить в те годы, и какие испытания пройти. Хочу сказать отдельно огромное спасибо за то, что вы и сегодня в строю, встречаетесь с нашей молодежью и проводите работу по патриотическому воспитанию

— Михаил Набокин, председатель ветеранской организации.

Общаясь за чашкой чая, Дмитрий Михайлович с супругой рассказали о боевом пути и поделились своими воспоминаниями о войне: сожженных деревнях и спасенных жизнях. Дмитрий Ячменев рассказал, что встретил победу в Японии , назвав этот день бесконечной радостью и удивительным счастьем.

Когда мне сказали о нашей победе в Великой Отечественной войне, испытал невероятные чувства. Описать их очень сложно, это было удивительное счастье. Мои сослуживцы и я начали «салютовать» в небо из пистолетов, винтовок, автоматов. Было очень вдохновенно, у всех присутствовала бесконечная радость

— Дмитрий Михайлович Ячменев, ветеран.