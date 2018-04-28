МИД Ирана: только астанинский формат может привести к миру и диалогу в Сирии 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Только астанинский формат (Россия, Иран, Турция) может привести к миру и диалогу между правительством Сирии и оппозиции.
Об этом в субботу заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции.
"Что касается астанинского процесса, начатого 16 месяцев назад, мы приложили усилия, чтобы снизить страдания сирийского народа, — сказал он. — Это единственный процесс сейчас, который может при сотрудничестве ООН, других участников привести ситуацию к справедливому и прочному миру и политическому диалогу между правительством Сирии и оппозицией.