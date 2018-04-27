Перспективы краудсорсинга обсудили в югорской столице

В библиоруме «Буква» состоялась установочная сессия городского краудсорсингового проекта «МЫ ВМЕСТЕ!». Тема: «Проект от идеи до результата: обсуждаем, ищем единомышленников, привлекаем финансирование».

Участникам мероприятия — активистам муниципалитета была презентована новая интернет-площадка для обсуждения идей по улучшению жизни города и формированию общественно значимых проектов, предлагаемых к реализации. Горожане, пришедшие на встречу посмотрели видеоинструкцию по пользованию порталом, обсудили его функционал. «Думаю, с началом работы нового ресурса возрастёт и активность жителей нашего города, ведь теперь есть все условия, чтобы оперативно обмениваться идеями, мыслями, находить сторонников», — сказала руководитель проекта Елена Максимова

Финансирование — важный вопрос в реализации любого проекта. Ирина Снисаренко, заместитель директора Департамента финансов Администрации Ханты-Мансийска , рассказала об опыте реализации городского проекта инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе». Опыт этот — положительный, ведь проекты-победители прошлого года уже реализуются. К примеру, вскоре в столицу Югры приезжает эксперт по строительству веревочных парков, чтобы помочь в планировании будущего парка «Самаровград» в районе Стелы — памятного знака первооткрывателям земли Югорской: с полосами препятствий, игровой зоной и зоной отдыха, палаточным лагерем. Открытый городской турнир по стрит-воркауту также уже обрел сроки реализации: он состоится 23 июня. Ещё один «народный» проект — «Школа сказочника» с марта действует на базе Городской централизованной библиотечной системы и уже привлек заслуженное внимание детей.

Напомним, что в муниципальном бюджете 2018 года заложены средства на реализацию восьми проектов, инициированных жителями. Всего же на конкурс, который проходил осенью 2017 года было подано более сорока заявок. Как рассказала Ирина Снисаренко, главным условием инициативного бюджетирования является не только активность его авторов, но и участие в финансировании. Инициаторы должны вложить в свой проект не менее пяти процентов его стоимости. Безусловно, если речь идет об общественно-значимом проекте, который реально нужен горожанам, найти такие средства или собрать добровольные пожертвования — посильная задача. «Когда наш литературный клуб „Параграф 86“ загорелся идеей приобретения интеллектуальной игры „Книгаполия“, мы даже были готовы „скинуться“ на весь тираж, поскольку у автора не было средств на производство, — рассказала на встрече жительница Ханты-Мансийска Юлия Сухатская. — Но оказалось, что проект „Мы планируем бюджет вместе“ дает возможность привлечь средства на реализацию идеи. Теперь у горожан есть возможность играть в эту игру, пополнять свои знания о литературе и об известных писателях — наших земляках!».

Практика привлечения населения к формированию городского бюджета, объединения интеллектуальных, организационных и профессиональных сил для воплощения общественно значимых проектов в жизнь должна быть продолжена, уверены участники встречи. Значит, надо встречаться, объединяться, сотрудничать — теперь и на новообразованной интернет-площадке краудсорсингового проекта «МЫ ВМЕСТЕ!». Адрес портала — https://crowd.admhmansy.ru