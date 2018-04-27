Представлено оформление Зеленограда ко Дню Победы

Приближается 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, и город активно готовится к празднику. Администрация Зеленограда, организации и учреждения округа готовят программы мероприятий, приуроченных к 9 мая. Очень важно создать в округе атмосферу праздника, соответствующую значимости и важности Великой Победы нашего народа. Значительная роль в этом принадлежит праздничному оформлению.

О том, как преобразится Зеленоград к празднику, на заседании окружной коллегии рассказал заведующий сектором Управления экономики и перспективного развития префектуры Александр Куроедов.

— Оформление Зеленограда ко Дню Победы в этом году отличается изобилием различных новых элементов и информационной насыщенностью. Наряду с плакатами и панно, которые будут установлены в каждом округе Москвы , у нас подготовлен целый ряд информационных плакатов, содержание которых посвящено полностью Зеленограду и истории боевых действий, проходивших на его территории во время Великой Отечественной войны, — рассказал А. Куроедов.

Информационные стенды и плакаты, повествующие о боях под деревней Крюково и истории зеленоградской земли, появились благодаря плодотворному сотрудничеству с краеведческим музеем Зеленограда. Они будут располагаться на Центральной площади, где пройдут основные праздничные мероприятия, а также украсят фасады домов. В частности, транспарант, рассказывающий о Герое Советского Союза Николае Полагушине, можно будет увидеть на торце корпуса 241, находящегося на пересечении улицы, названной именем летчика, и Центрального проспекта.

— Подборка плакатов, посвященных значимым личностям Великой Отечественной войны, у нас достаточно большая — мы сумеем напомнить зеленоградцам о подвигах таких героев, как Иван Панфилов , Николай Полагушин, Петр Логвиненко, Михаил Катуков и других, — сообщил А. Куроедов.

В качестве основного цветового решения в оформлении Москвы использован красный цвет. Зеленоградцы могли заметить, что по всему городу начали появляться флаговые костры исключительно красного цвета, оповещающие о приближении торжественной даты.

И, конечно же, в честь Дня Победы в Зеленограде зажгутся огни — в вечернее время город будет украшен световым оформлением домов.