Гумерова: стратегия по интеллектуальной собственности пополнит бюджеты регионов

России планируют создать единый орган по управлению интеллектуальной собственностью и отрегулировать законодательство, чтобы наладить защиту и внедрение российских инноваций, в том числе, региональных брендов. Уже в мае должны рассмотреть Стратегию по интеллектуальной собственности, которая предусматривает такие направления развития этой сферы, рассказала « Парламентской газете » сенатор Лилия Гумерова

В стратегии будут указаны основные предложения парламентариев и экспертов по развитию института интеллектуальной собственности, пояснила сенатор. Одно из них — создать единый государственный орган, координирующий эти вопросы.

«Когда в одних руках сосредоточатся и нормативно-правовое регулирование, и государственная политика, это существенным образом повлияет на эффективность решения вопросов по развитию института интеллектуальной собственности в России», — подчеркнула первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Также стратегия упорядочит вопросы региональных брендов. По мнению Лилии Гумеровой, развитие и регистрация брендов позволит существенно пополнить бюджеты субъектов.

«Речь идёт не только об имиджевой и туристической привлекательности регионов, но и об их доходе. Допустим, регистрация наименования места происхождения товаров сельхозпродукции могла бы в течение восьми-десяти лет принести в бюджеты субъектов сотни миллиардов рублей», — сказала сенатор.

Она напомнила, что председатель палаты регионов Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору зарегистрировать хотя бы один региональный бренд. О том, что такая форма эффективна, говорит пример Китая , добавила Гумерова:

«Принятие такой стратегии существенным образом пополнило бюджет Китая, поскольку позволило эффективно защищать интеллектуальную собственность и осуществлять скорейшее внедрение в жизнь результатов интеллектуальной деятельности».

А чтобы инновации можно было как можно быстрее регистрировать и претворять в жизнь, планируется дорабатывать законодательство.

«Чтобы субъектам стало удобнее и проще получать заключение, мы сейчас вводим новые объекты интеллектуальной собственности и вносим изменения в Гражданский кодекс. В высокой степени готовности находится закон, по которому появится новый объект — «географические указания»», — рассказала парламентарий.

Задачу разработать стратегию интеллектуальной собственности поставила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, и этим занимался Совет по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации. Основу стратегии, по словам Лилии Гумеровой, подготовили с широким участием экспертов, и её должны рассмотреть в мае. Уже есть соответствующее решение Правительства, добавила сенатор.

27 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Президенту России Владимиру Путина с просьбой дать поручение ускорить принятие стратегии и закона об интеллектуальной собственности. По мнению сенатора, в России необходима единая государственная политика регулирования интеллектуальной собственности и её вовлечения в коммерческий оборот.