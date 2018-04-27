Различие убойной силы оружия: пневматика и огнестрел

Времена, когда пневматические пистолеты годились только для стрельбы в тире, ушли далеко в прошлое. Сегодня и профессиональные охотники все чаще предпочитают взять с собой не дробовик, а именно пневматику. Правда, для работы таким оружием очень важна не только мощность, но и другие факторы: точность стрельбы, пробивная способность и калибр.

Расчет убойности пневматической винтовки

Для примера мы возьмем надежного «корейца», Career III300D калибра 5,5 мм. Эту винтовку часто используют для охоты на бобра. Дульная энергия мощной винтовки равна примерно 78 Дж, удельная же энергия пули такого калибра (78 дж/0,24 см2) равна 330 Дж/см2. Менее мощные винтовки будут выдавать соответственно и меньшую удельную энергию пули, но даже они способны показывать (при том же калибре, 5,5 мм) вполне достаточные 56,5 Дж/см2.

Мелкокалиберные винтовки

У мелкокалиберного ружья есть свои недостатки, но именно его предпочитают брать на охоту на мелкого пушного зверя и птиц, тетерева и глухаря. Тихий звук выстрела, практически неощутимая отдача — плюсов тоже хватает.

Расчет убойности мелкокалиберной винтовки

Самые распространенные мелкокалиберные патроны (22LR) имеют в среднем начальную скорость около 370м/ с. Вес пули примерно равен 2,6 граммам. Выходит, что убойная сила такой винтовки равна (370м/с, вес 2,6г=0,0026кг*136900/2) 177 Дж. То есть, мощная пневматика получается даже эффективнее.

Дробовики

Очень эффективное на ближней дистанции охотничье оружие. Все упирается как раз в дистанцию: оптимальное расстояние для выстрела — всего 37 метров. На этой дистанции дробовик обеспечивает надежное поражение дичи и наименьшее количество подранков.

Расчет убойности дробовиков

Привести точные результаты эффективности дробовика почти невозможно — на каждый выстрел влияет слишком много факторов. Возьмем, к примеру, дробь 3-го размера, диаметром 3,5 мм. На дистанции в 37-50 метров количество попавших в цель дробинок будет колебаться от 4-7, обеспечивая 52-91 Дж убойной силы. Вблизи же (до 32 метров) в цель может попасть и 10-30 дробинок.

Минусы дробовика

Получается, что дробовик — максимально не стабильное (в «убойном» плане) оружие на охоте. Повезло подойти к цели вплотную — добыча, считай, в кармане. Чуть поторопишься, выстрелишь с дальней дистанции и вся мощь выстрела уйдет в «молоко».

Плюсы пневматики

Вот и выходит, что современные пневматические винтовки на охоте гораздо эффективнее. Точное, тихое, убойное и, что тоже имеет значение, гуманное (по сравнению с тем же дробовиком) оружие. На дистанции в 50-100 метров пневматическое ружье явно предпочтительнее.

Выбор калибра

Надо иметь ввиду, что мелкие и легкие пули со сравнительно небольшой энергетикой будут так же не эффективны, как и дробь. Не стоит брать пневматику калибра меньше 5,5 мм на утку или зайца. Для более крупных зверей, кабана или косулю, надо искать пневматику от 9 мм и более тяжелые пули.