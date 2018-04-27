Поисковики отправят на родину останки погибшего в годы войны в Заполярье ярославца

"Представители поискового движения Мурманской области доставят останки погибшего красноармейца в Ярославскую область, где они будут с почестями захоронены", — сказали в пресс-службе.

Останки, личные вещи, документы погибшего красноармейца были обнаружены в местах боев в октябре 2017 года поисковым отрядом «Память» из города Полярный . При обследовании личных вещей была обнаружена гильза с запиской на имя Красавина Дмитрия Федоровича, 1909 года рождения, уроженца Ярославской области, Мышкинского сельсовета, деревни Горелово.

В субботу в Мурманске, у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», состоится церемония прощания с останками красноармейца Дмитрия Красавина. В ней примут участие представители ветеранских и поисковых объединений Мурманской области, представители областного правительства и региональной думы, командование Северного флота, общественники.