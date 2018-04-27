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Поисковики отправят на родину останки погибшего в годы войны в Заполярье ярославца
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Поисковики отправят на родину останки погибшего в годы войны в Заполярье ярославца 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове, будут отправлены на родину погибшего, в Ярославскую область. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Мурманской области, останки нашли и идентифицировали участники поискового отряда в прошлом году.
"Представители поискового движения Мурманской области доставят останки погибшего красноармейца в Ярославскую область, где они будут с почестями захоронены", — сказали в пресс-службе.
Останки, личные вещи, документы погибшего красноармейца были обнаружены в местах боев в октябре 2017 года поисковым отрядом «Память» из города Полярный. При обследовании личных вещей была обнаружена гильза с запиской на имя Красавина Дмитрия Федоровича, 1909 года рождения, уроженца Ярославской области, Мышкинского сельсовета, деревни Горелово.
В субботу в Мурманске, у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», состоится церемония прощания с останками красноармейца Дмитрия Красавина. В ней примут участие представители ветеранских и поисковых объединений Мурманской области, представители областного правительства и региональной думы, командование Северного флота, общественники.
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