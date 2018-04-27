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«Единая Россия» потребовала объяснений от губернатора Курганской области Кокорина
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«Единая Россия» потребовала объяснений от губернатора Курганской области Кокорина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Она направила официальный запрос на имя Кокорина, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе партии. Также Окунева сообщила, что «региональный координатор партпроекта „Крепкая семья“ проведет личные встречи с семьями и представителями органов власти для содействия в решении сложившейся ситуации». «Региональный маткапитал должен был быть направлен на погашение части долга по ипотеке, что значительно бы снизило нагрузку на бюджет молодых семей с маленькими детьми», — отметила парламентарий.
Реакция координатора партпроекта «Крепкая семья» последовала после публикации на сайте Change.org петиции от молодых семей, адресованная президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Несмотря на признание права людей на получение регионального маткапитала в 2016 году, он предоставлен не был.
По словам парламентария, информация о предоставлении субсидии молодым семьям при рождении или усыновлении ребенка в Курганской области размещена в открытом доступе. «Данная субсидия целевая и направляется на погашение основного долга по кредитному договору (договору займа), заключенному в рамках местных программ, в том числе подпрограммы „Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области“ и государственной программы Курганской области „Развитие жилищного строительства“ на 2014-2018 годы. Несмотря на признание за людьми права на получение целевой субсидии в 2016 году, они до сих пор не могут ее получить», — отметила Ольга Окунева.
Парламентарий подчеркнула, что «важно понять причины невыплат, поскольку органы власти взяли на себя определенные социальные обязательства, а значит, эти обязательства были просчитаны и заложены в региональном бюджете». «Органы власти должны выполнять взятые на себя обязательства в предоставлении мер поддержки семьям, иначе зачем давать нереализуемые обещания людям, которые надеяться на помощь», — добавила Окунева.
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