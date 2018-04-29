Рустэм Хамитов лично встретился с жителями Башкирии

В минувшую субботу, 28 апреля, в Уфе руководитель региона провёл личный приём жителей Башкирии и обсудил вопросы строительства жилья, поддержки культуры и спорта. Так, например, жительница села Аскино Ярия Ялалтдинова обратилась к Рустэму Хамитову с просьбой оказать содействие в ремонте районного Дома культуры.

В двухэтажном здании, построенном в начале 1980-х годов, капитальный ремонт ни разу не проводился. На сегодняшний день здание не отвечает требованиям к эксплуатации такого рода сооружений. Из-за ветхости признан аварийным и закрыт зрительный зал.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики обеспечить необходимое финансирование, чтобы начать ремонт.

А жительница Дуванского района Ольга Москвина пришла к руководителю республики, чтобы рассказать об аварийном состоянии школы в селе Тастуба.

Учебное заведение было построено в 1970-е годы силами колхоза «Искра». Сегодня в нём обучаются порядка 150 детей. При этом боковое крыло, изначально возведенное с нарушениями, уже почти пять лет является аварийным. В связи с этим в школе не функционируют библиотека, спортзал, столовая, актовый зал и несколько учебных кабинетов. В последние годы состояние здания ухудшилось: оно начало рушиться, выпадают кирпичи, стёкла, оконные балки. Было принято решение о проведении реконструкции школы, но пока даже не подготовлена проектно-сметная документация, поскольку требуется финансирование этих работ из республиканского бюджета.

Рустэм Хамитов поручил Правительству РБ и главе района Фаилю Мухамадееву в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по финансированию реконструкции школы.