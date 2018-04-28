Профсоюзы Башкирии встретились с властью. Первые просили, вторая обещала

Рустэм Хамитов 27 апреля встретился с руководителями профсоюзов региона. Он рассказал об успехах местной власти в деле защиты прав трудящихся, призвал профсоюзных деятелей активнее защищать их интересы. В ответ прозвучали просьбы в решении тех или иных проблем.

Отрицательный потенциал велик

Глава региона сыпал цифрами. Он рассказал, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнивается к прожиточному минимуму. В Башкирии эта сумма составит почти 13 тысяч рублей. В этом году в республике выделено почти 9 млн рублей на четырехпроцентное повышение оплаты труда 232 тысяч работников государственных и муниципальных учреждений.

Организована помощь молодым семьям, которые не имеют жилья и стоят в очереди на его получение. В республике действует программа по выплате им 300 тысяч рублей. До конца 2019 года поддержат более 5 тысяч молодых семей, выделив на эти цели 1,5 млрд рублей.

«Ваша задача — защищать интересы трудящихся, — обратился глава региона к общественникам. — Безусловно, профсоюзы должны занимать главенствующую роль в этих вопросах. Мне очень много пишут, в год я получаю 12-14 тысяч обращений. Это говорит о том, что накопленный отрицательный потенциал достаточно велик. И связан он, прежде всего, с работой: заработная плата, условия труда. Выбрасывают за борт людей, которым дальше просто не на что жить. Нам нужны профсоюзы, которые защищают интересы человека. Люди нас не поймут, если мы будем говорить о количестве проверок. Это абстрактные вещи. Реальные заботы лежат в несколько другой плоскости. Давайте исходя из этого и будем выстраивать свои действия».

Ответ был в духе «мы работаем, но нужна ваша помощь».

Зампредседателя Федерации профсоюзов Башкирии Валерий Апокин предложил повышать престиж рабочих профессий, проводя конкурс «Мастер Башкортостана».

Председатель республиканской организации профсоюза работников АПК Кадрия Гайнетдинова заявила, что нужны меры господдержки для тех, кто приезжает работать в село.

Тревожная ситуация

Подняли болезненный вопрос о невыплате зарплаты.

Рустэм Хамитов отметил, что когда на работодателя совместно давят власть и профсоюзы у него находятся деньги на выплату долга по зарплате после «продажи джипа или зарубежного актива в виде коттеджа».

«Башлеспром», знаменитая компания, которая обнаглела и годы напролёт не выплачивает людям заработную плату, — возмутился он. — И бизнес свой не продают, завышая цену, требуя миллиарды».

Он сообщил, что по настоянию госинспекции труда республики местный следком и прокуратура занимаются этим холдингом и «уже начались задержания среди руководителей их предприятий».

Возмутился тем, что профсоюзная организация компании ни разу к нему не обратилась за помощью.

«Падение потребительского спроса, сокращение объёмов производства, недостаток оборотных средств, неплатежи по контрактам отрицательно влияют на уровень зарплат в отрасли», — сообщила председатель профсоюза машиностроителей РБ Ирина Исламова.

Она рассказала о тяжёлом финансовом положении завода «СалаватГидравлика», которому заказчик задолжал 80 млн рублей. Глава региона пообещал помочь.

Общественница рассказала о непростом состоянии Белебеевского завода «Автонормаль». Градообразующее предприятие признано банкротом, её акции находятся в залоге у дочернего корпорации «Ростех» — «РТ-капитал»

«Низкий уровень зарплаты и отсутствие социальных программ, неопределённость в будущем держит в напряжённости весь коллектив и город», — сообщила она.