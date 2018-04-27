Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+

После серии обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером, Олег Дерипаска «в целом согласился с предложением председателя о том, что Дерипаска сократит долю участия в компании до уровня ниже 50%», сообщается в релизе.

Дерипаска также согласился с предложением председателя уйти из состава совета директоров и дал согласие на назначение некоторых новых директоров.