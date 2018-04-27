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Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+
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Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров, говорится в сообщении En+.
После серии обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером, Олег Дерипаска «в целом согласился с предложением председателя о том, что Дерипаска сократит долю участия в компании до уровня ниже 50%», сообщается в релизе.
Дерипаска также согласился с предложением председателя уйти из состава совета директоров и дал согласие на назначение некоторых новых директоров.
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