Ещё
Эксперт рассказал, что нужно сделать на даче в майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, что нужно сделать на даче в майские праздники 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы подготовить приусадебный участок к посадочному сезону, в майские праздники необходимо разрыхлить почву на «шести сотках», рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда« глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
»Нужно начать обрабатывать землю хотя бы там, где земля на участках уже просохла после зимы. После этого важно внести удобрения — лучше всего, комплексные», — сообщил Туманов.
Кроме того, сейчас уже можно начать высаживать семена растений, устойчивых к холодам, — это прежде всего морковь, петрушка и укроп. Наконец, на майские праздники стоит сделать обрезку деревьев и подготовить теплицы — нанести на них плёнку и застеклить парники, отметил эксперт.
Парламентская газета: последние новости
Мэра Миасса Челябинской области выгоняют депутаты Матвиенко: роуминг между Россией и Белоруссией создаёт проблемы для граждан и бизнеса Володин: многие лечебные учреждения в России закрыли из-за формального подхода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США153
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня6
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост472
Трамп раскрыл истинное отношение к России20
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение