Эксперт рассказал, что нужно сделать на даче в майские праздники

Чтобы подготовить приусадебный участок к посадочному сезону, в майские праздники необходимо разрыхлить почву на «шести сотках», рассказал в эфире Радио « Комсомольская правда « глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов

»Нужно начать обрабатывать землю хотя бы там, где земля на участках уже просохла после зимы. После этого важно внести удобрения — лучше всего, комплексные», — сообщил Туманов.

Кроме того, сейчас уже можно начать высаживать семена растений, устойчивых к холодам, — это прежде всего морковь, петрушка и укроп. Наконец, на майские праздники стоит сделать обрезку деревьев и подготовить теплицы — нанести на них плёнку и застеклить парники, отметил эксперт.