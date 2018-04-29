В Ульяновске пенсионерка перевела на «безопасный счет» мошенников миллион

78-летняя жительница Ульяновска , ставшая жертвой мошенников и лишившаяся миллиона рублей, обратилась в полицию 27 апреля.

Пенсионерке позвонил неизвестный, назвавшийся начальником службы безопасности банка, и сообщил о наличии неких технических сбоев, зафиксированных сотрудниками службы, в связи с чем настоятельно рекомендовал перевести деньги на некий «безопасный счет».

У пенсионерки не возникло никаких сомнений в том, что звонивший является тем, за кого себя выдает. Она пришла в банк и написала заявление о переводе своих средств на указанный счет. Сотрудник банка предостерег женщину от проведения операции, но женщина была настолько уверена в правильности своих действий, что настояла на ней.

В течение трех дней, пока происходила операция по переводу денег, мошенники поддерживали связь с потерпевшей, но затем замолчали. По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.