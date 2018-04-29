Ещё
В Ульяновске пенсионерка перевела на «безопасный счет» мошенников миллион
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске пенсионерка перевела на «безопасный счет» мошенников миллион 

АиФ — Ульяновск 28 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
78-летняя жительница Ульяновска, ставшая жертвой мошенников и лишившаяся миллиона рублей, обратилась в полицию 27 апреля.
Пенсионерке позвонил неизвестный, назвавшийся начальником службы безопасности банка, и сообщил о наличии неких технических сбоев, зафиксированных сотрудниками службы, в связи с чем настоятельно рекомендовал перевести деньги на некий «безопасный счет».
У пенсионерки не возникло никаких сомнений в том, что звонивший является тем, за кого себя выдает. Она пришла в банк и написала заявление о переводе своих средств на указанный счет. Сотрудник банка предостерег женщину от проведения операции, но женщина была настолько уверена в правильности своих действий, что настояла на ней.
В течение трех дней, пока происходила операция по переводу денег, мошенники поддерживали связь с потерпевшей, но затем замолчали. По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В центре Ульяновска отключают холодную воду Бьют по рукам. Нужны ли Ульяновской области мастера? Как разобраться с платежами? Руководитель РИЦ ответил на вопросы читателей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ19
Россия жестко ответила Литве33
Сели все: гаишников покарали за прокурора326
РФ рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением96
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение