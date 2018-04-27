Подвиг шпиона

■ Пролог. Три загадочные смерти

Москва . Кремль. Конец ХХ века. Три загадочные смерти потрясли население Советского Союза и земного шара. Без всяких к тому оснований скончались один за другим полные сил и энергии лидеры СССР — 74-летний Брежнев, 70-летний Андропов и 74-летний Черненко.

Начавший расследование молодой лейтенант КГБ Иван Доронин неопровержимо устанавливает: за всеми тремя несчастьями стоят ЦРУ , «Интеллидженс сервис» и «Моссад». Наших лидеров злодейски устранили империалисты!

Но талантливому следователю затыкают рот и увольняют из силовых структур.

■ Глава первая

Доронин не останавливается в изысканиях. Его не запугать и не сбить с панталыку. Он продолжает кропотливо собирать документы, сопоставлять факты и, сверяясь с накопленными в процессе предыдущих десятилетий данными, приходит к выводу: Михаил Горбачев — со студенческой скамьи агент западных спецслужб. Становится понятно, почему Доронин выброшен из органов.

■ Глава вторая

Доронин идет на хитрость. Он прикидывается обиженным на свое несправедливое увольнение и примыкает к так называемым «демократам», становится в доску своим среди напыщенной либеральной интеллигенции. Близко сходится с академиком Сахаровым и его женой Еленой Боннэр , проникает в Межрегиональную депутатскую группу, изучает нравы этой скандальной публики и организует встречу в Беловежской Пуще, где Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписывают знаменитое Соглашение о разделе власти и страны. Цель достигнута: предатель Михаил Горбачев лишен президентского кресла.

■ Глава третья

Доронина ожидает удар: Ельцин оказывается завербованным приспешником итальянских и испанских разведок. Поэтому вокруг него вьются сомнительные типы вроде Березовского и Абрамовича, а во время визита в Германию номинальный российский правитель, чтоб прикинуться ничего не смыслящим в политике простачком, дирижирует Берлинским оркестром. Голыми руками такого не взять. Мало-помалу Доронину удается вывести двурушника на чистую воду. Тот, после напряженнейшего разговора с разоблачителем, когда карты брошены на стол, под давлением неопровержимых улик и под угрозой обнародования своей предательской деятельности подает в отставку.

■ Глава четвертая

Доронин хочет восстановиться в рядах бойцов невидимого фронта. Ему это удается (все же заслуги его неоспоримы). Но в связи с прилепившимся к его личности ярлыком «уволенного» и «демократа» ему поручают не менять имидж, а под маской «оскорбленного и отринутого властью» внедриться в противостоящие России государственные зарубежные структуры. Возникают проблемы, дилеммы и прочие сложности, так как враждебных стран слишком много: это и капиталистические державы, и нищие бывшие союзники по социалистическому блоку и Варшавскому договору. Куда, на какую амбразуру бросаться в первую очередь? Выбор падает на Британию.

■ Глава пятая

Первые успехи Доронина — плодотворное внедрение в Скотланд-Ярд, МИ-5 и палату общин. Доронин помогает своим коллегам-чекистам натурализоваться под сенью Биг-Бена, они приобретают (за госсчет) дворцы и замки и сообща умело ведут Британию к отчленению от Евросоюза , чем ослабляют ее позиции и наносят удар сразу по нескольким монстрам буржуазного мира.

Параллельно все свободное время Доронин проводит в библиотеке, где бывал еще В. И. Ленин, штудирует исторические документы и понимает: англичане постоянно вмешивались во внутренние дела России, травили ртутью Ивана Грозного (в результате чего он из доброго царя-батюшки превратился в тирана), прикончили табакеркой Павла I и застрелили старца Григория Распутина , который призывал Николая II выйти из Первой мировой войны и отказаться от союзничества с Антантой.

Каждому понятно: за такие подлянки надо беспощадно квитаться… И случай предоставляется: в поединке с агентом 007 Джеймсом Бондом Доронин морально и физически изничтожает этого ловеласа-красавчика, после чего получает негласное прозвище «Пятый туз».

■ Глава шестая

Доронину поручено срочно перебраться в Париж. Тут он приводит к власти одного за другим никчемных пустобрехов: Саркози (замазав его предварительно общением с ливийским преступником Каддафи) и Макрона (дискредитируя его слухами о нетрадиционной сексуальной ориентации). Опять-таки, роясь в свободные часы в архивах, Доронин доподлинно устанавливает: французы в отместку за поражение в войне 1812 года подменили русского царя Александра I своим ставленником Николаем I, давшим «добро» французу Дантесу на убийство русского гения Пушкина . Именно французские террористы взорвали в карете царя-освободителя Александра II. Более того, Александра III они простудили, закормив импортным мороженым.

■ Глава седьмая

Сложность положения Доронина в том, что он по-прежнему работает под прикрытием и, согласно разведческой легенде, числится диссидентом и перебежчиком во вражеский стан, это не дает ему ни малейшего шанса проявить горячий патриотизм. Двойное амплуа ужасно угнетает разведчика. Его не радуют ни очевидно достигнутые им успехи, ни регулярные повышения в звании, ни повсеместное торжество высоких принципов, которым он служит и за которые ратует его родина. Да, конечно, геополитические победы значимы, но герою хочется домой, где не нужно хитрить и мимикрировать. Его желанию идут навстречу.

■ Глава восьмая

В родных пенатах Доронин поначалу отдыхает душой — наслаждается лицами соотечественников, телепрограммами на русском языке, природой среднерусской полосы. Однако беспокойное сердце вновь охвачено тревогой. Он видит: дестабилизация зарубежных антинародных режимов мало сказалась на внутрироссийской действительности, где в тлетворных лучах чистоганного золотого сияния выросло много сорняков: заевшихся чинуш, взяточников, бытовых разложенцев — то есть откровенно прозападных прихлебаев. Они терзают Россию казнокрадством, идеологическими диверсиями, деструктивными провокациями. Доронин начинает борьбу с коррупционерами и политическими проститутками, благодаря его неколебимой гражданской позиции теряют должности многие проворовавшиеся губернаторы, за решетку отправляются демонстранты, вставшие под чуждые обновляющейся России знамена.

■ Глава девятая

Отдохнув на ниве отечественного оздоровления и последующего благоденствия и восстановив порядок в спортивных федерациях, экономике и импортозамещении, Доронин готов исполнять очередное задание — обрушить американскую милитаризированную госсистему. В США он еще не бывал. Но, может, и не стоит в эту клоаку востриться? Уж слишком далеко лететь!

Доронин в короткий срок овладевает компьютерной грамотой и из своего кабинета дистанционно взламывает сервис Демпартии США, которая воплощает худшие пороки, какие только могут существовать в прогнившем заокеанском обществе потребления. Ставку Доронин делает на республиканцев, ибо всегда был привержен завоеваниям Великой французской революции и ее республиканским идеям. Подтасовав результаты голосования, он приводит в Белый дом миллионера Трампа, с которым шапочно познакомился, когда тот наезжал в страны соцлагеря.

■ Глава десятая

Действительность опять ставит Доронину подножку. Американская хваленая вседозволенность настолько показушна, что даже прикормленный Трамп не в состоянии выявить свое подлинное позитивное отношение к России и вынужден пресмыкаться перед мракобесным конгрессом. Вместо того чтобы отозвать свое посольство из Тель-Авива, Трамп переносит его в Иерусалим , высылает не английских и немецких консулов, как требует от него Доронин, а российских дипломатов. Для Доронина не существует дружбы, которая неблагодарна и забывает свои обещания. Он компрометирует Трампа сексуальными скандалами. И все же надо, как ни отвратительно это Доронину, ехать в США и разбираться в ситуации лично.

■ Глава одиннадцатая

Доронин в Вашингтоне встречается с конгрессменами и понимает, сколь глубоко проросли корни их влияния в российскую глубинку, где американцы хозяйничают вовсю (причем зачастую более развязно, чем китайцы) и лишают коренное население импортозамещенных продуктов, газа, света, постоянно устраивают пожары и авиакатастрофы.

Размышляя, как переломить эту их подрывную практику, Доронин читает фолианты в библиотеке конгресса, и перед ним распахиваются жуткие панорамы порабощения отчизны во всей их полноте: практически все козни против царской России и СССР — дело рук коварных американцев: они организовали расстрел династии Романовых, большой террор, голодомор, падение самолета «Максим Горький» и отравление писателя Максима Горького, строительство «Москва-Сити», стрельбу на Котляковском кладбище, производство губительной боярышниковой настойки и аварию метропоездов. Ленин был немецкий ставленник (Крупская и Арманд — его радистки), Сталин — иранский шпион, Берия — пуэрто-риканский, Каганович — бельгийский, Хрущев — австрийский, Маленков — сербский, Булганин — болгарский, Ворошилов — наймит румынской «Сигуранцы».

Возможно ли повернуть непроглядь к позитиву? Доронину это удается, он объясняет всему человечеству, а прежде всего простым американским гражданам, что если и в России к власти придут выкормыши ЦРУ и Пентагона , планетарное общежитие станет столь же непредсказуемым и импульсивным, как внешняя политика Вашингтона. Кому такое нужно?

Увенчанный лаврами, Доронин возвращается в Москву, чтобы принять участие в следующих президентских выборах — разумеется, не в качестве кандидата (скромность и деликатность присущи ему от рождения), а в статусе рядового, обыкновенного, болеющего сердцем и душой за мировой прогресс и справедливость на всех континентах избирателя.

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