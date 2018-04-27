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Глава Минтранспорта России ознакомился с тем, как идёт строительство новой дороги к стадиону «Калининград»
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Глава Минтранспорта России ознакомился с тем, как идёт строительство новой дороги к стадиону «Калининград» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Речь об участке, который ведет на Остров с Московского проспекта в объезд центра города. Строительство стартовало несколько лет назад. На данный момент, по заверению регионального главы дорожного хозяйства, готовность составляет 95%. Завершить работы обещают к 12-ому мая, то есть к торжественному открытию стадиона.
Обсудили и возможность продления дороги до улицы Дзержинского. За свои средства области это не потянуть. Министр Максим Соколов предложил властям региона использовать возможности федеральной программы.
Максим Соколов, министр транспорта РФ:
— Давайте попробуем по проекту «Безопасные и качественные дороги». С 19-о года мы переходим к следующей стадии этого проекта. Не только приведение в нормативное состояние, но и к капитальному строительству. Срок реализации, горизонт мы видим до 2025 года.
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