Свыше 30 известных спикеров выступили на Synergy Insight Forum в Москве

Москве прошел третий по счету Synergy Insight Forum, в котором приняли участие более 30 известных российских спикеров, говорится в сообщении пресс-службы организаторов форума.

Известный телевизионный ведущий и журналист Владимир Соловьев начал с цитирования китайского мудреца, теоретика военного искусства Сунь Цзы и резюмировал: «Наша основная проблема в незнании себя, наш основанная проблема в неумении читать противника. Все наши разочарованные ожидания связаны не с тем, что они плохие, а с тем, что мы их неверно оценили». Чтобы агрессия по отношению к вам была невозможна, Соловьев советует изучать оппонента и сделать так, чтобы он знал с кем он пошел на встречу. Надо уметь проводить работу за два шага до конфликта, а каждая встреча должна быть подготовлена.

Актер Константин Хабенский в ходе выступления рассказал о работе своего Благотворительного фонда. По словам актера, в течение 10 лет Фондом было собрано более 800 миллионов рублей. Актер отметил, что средства, собранные исключительно благодаря добровольным пожертвованиям, идут в первую очередь на закупку медикаментов, современного оборудования, обучение врачей и психологическую помощь детям, нуждающимся в лечении.

Московский digital-предприниматель, основатель краудфандинговой платформы Boomstarter и сооснователь инвестиционной платформы Tugush Finance Евгений Гаврилин рассказал о достижении успеха через индивидуализацию личности, о достижении мечты в бизнесе, а также презентовал два новых проекта: Evolution.life, помогающий найти собственное предназначение, и Tugush Blockchain Finance, объединяющий инвесторов из реального сектора и владельцев криптовалюты. Особое внимание Гаврилин уделил взаимосвязи между развитием бизнеса, личным ростом и взаимоотношениям предпринимателей с их сотрудниками.

Synergy Insight Forum 2018 прохидил в Москве 23-25 апреля. SIF — форум-интенсив об идеях, которые меняют реальность. Главная цель события — вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Организатор форума — Школа бизнеса «Синергия».