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Более 400 саженцев ели высадили в Пскове на весеннем субботнике
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Более 400 саженцев ели высадили в Пскове на весеннем субботнике 

Федеральное агентство новостей 23 минуты назад
Псков, 28 апреля. Участники субботника в Пскове высадили более 400 саженцев породистой ели.
Как передает «Псковская Губерния» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городских властей, более 400 саженцев породистой ели высадили на Завеличье Пскова в рамках проведенного субботника.
Так, член ассоциации «Псковский лес» «Псковский региональный центр лесовосстановления» предоставил саженцы участникам субботника, в рамках которого убрали придомовые и общественные территории, расположенные по улице Коммунальной и Рижскому проспекту.
Напомним, жителей Псковской области приглашают принять участие в акции «Рекорд Победы», которая пройдет в областном центре и Великих Луках 9 Мая.
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