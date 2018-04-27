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Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на лес
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Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на лес 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.
На заседании Попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге глава ВТБ Андрей Костин рассказал о проекте восстановления лесов. По его словам, на одной из площадок в Иркутском лесничестве недостает 1 тысячи 40 деревьев.
"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, — предложил Костин. — Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей".
"Конечно, не возражаю", — согласился глава государства.
Тогда Костин показал уже готовый сертификат, подтверждающий взнос, и точные координаты места, где будут сосны. Почти сразу же он встал со своего места и направился к президенту, чтобы передать сертификат.
"За деньгами уже идете? — улыбнулся Владимир Путин. — Страшные люди эти банкиры".
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