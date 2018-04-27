Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на лес

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.

На заседании Попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге глава ВТБ Андрей Костин рассказал о проекте восстановления лесов. По его словам, на одной из площадок в Иркутском лесничестве недостает 1 тысячи 40 деревьев.

"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, — предложил Костин. — Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей".

"Конечно, не возражаю", — согласился глава государства.

Тогда Костин показал уже готовый сертификат, подтверждающий взнос, и точные координаты места, где будут сосны. Почти сразу же он встал со своего места и направился к президенту, чтобы передать сертификат.

"За деньгами уже идете? — улыбнулся Владимир Путин. — Страшные люди эти банкиры".