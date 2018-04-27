Шашлык в городе: в каких парках оборудованы места для пикников

Более 250 мест для пикников организовала Мосприрода на особо охраняемых территориях и в парках. Все они оснащены необходимым инвентарем и противопожарными средствами.

В каждой пикниковой зоне имеются комплект мебели и пожаробезопасный мангал, а также ящики с песком и емкость для сбора мусора. Кроме того, там установлены информационные щиты с правилами пользования такой зоной. В некоторых местах есть навесы или беседки. Все пикниковые зоны бесплатны для посетителей.

Например, пожарить шашлыки можно в Серебряном бору в районе пескобазы (26 стационарных точек), в Битцевском лесу (34 точки), в Измайловском и Косинском парках (16 точек) и в других местах отдыха. Их полный список опубликован на сайтах городского Департамента природопользования и Мосприроды.

Кроме того, в этом году планируется отремонтировать 64 комплекта мебели, поврежденной или пришедшей со временем в негодность.