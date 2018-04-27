Шашлык в городе: в каких парках оборудованы места для пикников 

Более 250 мест для пикников организовала Мосприрода на особо охраняемых территориях и в парках. Все они оснащены необходимым инвентарем и противопожарными средствами.
В каждой пикниковой зоне имеются комплект мебели и пожаробезопасный мангал, а также ящики с песком и емкость для сбора мусора. Кроме того, там установлены информационные щиты с правилами пользования такой зоной. В некоторых местах есть навесы или беседки. Все пикниковые зоны бесплатны для посетителей.
Например, пожарить шашлыки можно в Серебряном бору в районе пескобазы (26 стационарных точек), в Битцевском лесу (34 точки), в Измайловском и Косинском парках (16 точек) и в других местах отдыха. Их полный список опубликован на сайтах городского Департамента природопользования и Мосприроды.
Кроме того, в этом году планируется отремонтировать 64 комплекта мебели, поврежденной или пришедшей со временем в негодность.
Департамент природопользования напоминает, что за разжигание костров и использование мангалов вне специально оборудованных пикниковых точек для физических лиц предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Это регламентирует статья 3.20 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве».