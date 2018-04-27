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Стелу памяти артистам‑участникам ВОВ установят у Большого Московского цирка
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Стелу памяти артистам‑участникам ВОВ установят у Большого Московского цирка 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
У Большого Московского цирка на проспекте Вернадского 8 мая установят мемориальную стелу памяти артистам-участникам Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО представитель пресс-службы цирка.
«К 73 годовщине великой Победы около цирка на улице мы поставим стелу памяти. Чтобы она была видна, чтобы люди, которые гуляют рядом, могли почтить память погибших в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы отметил, что раньше у цирка на проспекте Вернадского уже стояла подобная стела памяти, установленная там в 1994 году. Но тогда она находилась в фойе перед входом в зрительный зал и некоторые иностранные зрители не понимали, что это такое. Они могли использовать стелу как вешалку для вещей или поставить на нее ноги.
В связи с этим в прошлом году старую стелу демонтировали, а новую решили установить на улице.
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