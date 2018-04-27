В «Газпроме» рассказали об уровне экспортной цены на газ в 2018 году

«Я вам могу сказать, какая (экспортная) цена сформировалась у нас в первом квартале. Она составила $232 и 4 цента. И с учётом того, что у нас и спотовые, и форвардные цены достаточно высоко стоят, я думаю, что прогноз на 2018 год будет в этом диапазоне — около $230 (за тыс. куб. м)», — объяснил он.

Ранее Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.