Автобусы и троллейбусы Петрозаводска поменяют маршруты следования

Общественный транспорт столицы Карелии сменит маршруты движения в период майских праздников.

Администрация Петрозаводска сообщает, что ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и 9 мая.

Так, вносятся следующие изменения в организацию движения маршрутов автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26:

1 мая с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. : по маршрутам следования — пр. Александра Невского — ул. Луначарского — ул. Пушкинская — пр. Ленина — по маршрутам следования, в обратном направлении соответственно.

9 мая с 06 час. 00 мин. до 23. час. 00 мин. : по маршрутам следования — ул. Луначарского — ул. Пушкинская — пр. Ленина — по маршрутам следования, в обратном направлении соответственно.

Также временно изменяются маршруты следования троллейбусов.

1 мая:

— маршрут № 1:

«К/ст. Кемская» — ул. Кемская — ул. Судостроительная — ул. Ключевая — ул. Онежской флотилии — ул. Ригачина — ул. Чернышевского — ул. Луначарского — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — «к/ст. Хейкконена» — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Луначарского — ул. Радищева — ул. Ригачина — ул. Онежской флотилии — ул. Ключевая —

ул. Судостроительная — «к/ст. Кемская».

— маршрут № 6:

«К/ст. Корабелов» — ул. Корабелов — ул. Антонова — ул. Репникова — ш. Ключевское — ул. Калинина — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Краснофлотская — «к/ст. Товарная станция» — ул. Разина — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Калинина — ш. Ключевское — ул. Репникова — ул. Антонова — ул. Корабелов — «к/ст. Корабелов».

Начало движения троллейбуса № 4 — с 13 час. 00 мин.

9 мая:

— маршрут № 1:

«К/ст. Кемская» — ул. Кемская — ул. Судостроительная — ул. Ключевая — ул. Онежской флотилии — ул. Ригачина — ул. Чернышевского — ул. Луначарского — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — «к/ст. Хейкконена» — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Луначарского — ул. Радищева — ул. Ригачина — ул. Онежской флотилии — ул. Ключевая — ул. Судостроительная — «к/ст. Кемская».

— маршрут №6:

«К/ст. Корабелов» — ул. Корабелов — ул. Антонова — ул. Репникова — ш. Ключевское — ул. Калинина — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Краснофлотская — «к/ст. Товарная станция» — ул. Разина — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Калинина — ш. Ключевское — ул. Репникова — ул. Антонова — ул. Корабелов — «к/ст. Корабелов».

Движение троллейбуса № 4 отменяется.