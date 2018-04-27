Кто войдет в новое правительство?

До инаугурации президента Путина осталось ровно десять дней. 7 мая, в полдень, в присутствии 5000 гостей, среди которых впервые будут волонтеры, участвовавшие в избирательной кампании, Владимир Владимирович вступит в должность. Согласно Конституции, правительство России в тот же день в полном составе сложит полномочия. И, как предполагается, самое позднее утром 8 мая будет назван новый состав Кабмина. Откладывать его формирование смысла нет — ситуация не та.

О том, что сейчас идут интенсивные переговоры по вопросу нового правительства, свидетельствуют постоянные совещания, о которых москвичи догадываются по вереницам машин с мигалками, которые в последние недели каждые выходные едут в президентскую резиденцию. Такой «мигалочной» активности не было несколько лет, рассказывают знающие люди.

Конечно, кадровый состав Кабмина будет определять только один человек — Путин. И политологи, пытающиеся сейчас предугадать назначения и отставки, рискуют попасть пальцем в небо. Хуже того — некоторые из них явно пытаются отработать заказ, называя фамилии, которые в принципе не могут рассматриваться на субботне-воскресных совещаниях у президента. Это, в частности, Павел Грудинин (полностью вылетевший из информационного поля после провала на выборах) и Леонид Слуцкий (утонувший в раздутом скандале о приставаниях к журналисткам). Ничего кроме недоумения такие прогнозы вызвать не могут.

Теперь — о реальных прогнозах, которые тоже, к счастью, имеют место.

Разговоры об уходе главы МИД Сергея Лаврова были официально пресечены еще в конце марта. И это понятно: в ситуации холодной войны его замена вряд ли возможна, даже если подспудное желание оставить пост у Сергея Викторовича и было.

Близкий к Медведеву вице-премьер Аркадий Дворкович тоже должен сохранить свой пост. Во всяком случае, никаких сомнений в этом у политологов нет.

Сложнее с первым вице-премьером Игорем Шуваловым . Вокруг него в последние два дня — целый вал слухов. Якобы Шувалов устал. Якобы он готов возглавить Научно-технологическую долину МГУ (ослабление позиций Садовничего?). А еще — перейти в Центральный банк (рокировка с Набиуллиной?), стать президентом Роснано (окончательное оттеснение Чубайса?) или встать у руля Внешэкономбанка (ну а что, хорошее место!). Интересно, что опровержения слухов не последовало. «Я хочу работать там, где скажет президент», — деликатно ответил на просьбу прояснить ситуацию сам Шувалов.

Если пост первого вице-премьера действительно освобождается, то основная борьба сейчас ведется именно вокруг него. Инсайдеры утверждают, что главным претендентом считается уже упомянутый нынешний помощник президента Андрей Белоусов, работавший министром экономического развития в промежуток между Набиуллиной и Улюкаевым. Если это назначение состоится, оно будет наиболее важным в новом Кабмине. Впрочем, нельзя исключать, что это специально запускаемые слухи, так же, как и разговоры о том, что эту должность может занять не раз упомянутая нами Эльвира Сахипзадовна.

В то же время политологи уверены: экономический блок правительства останется нетронутым. Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в новый состав в том же качестве.

Точно так же, как и силовики, — изменений здесь не будет, за одним возможным исключением. По мнению политологов, аппаратные позиции главы МЧС Владимира Пучкова в последнее время значительно ослабли. А на днях он стал объектом жесткой критики со стороны… Никиты Михалкова . В своей передаче «Бесогон ТВ» на государственном канале «Россия 24» кинорежиссер, пытаясь проанализировать причины пожара в «Зимней вишне», фактически обвинил Пучкова в развале МЧС вообще и пожарной охраны в частности. По словам Михалкова, «в целях оптимизации» было сокращено 60 тысяч человек, и тушить пожары теперь просто некому. Ну а еще речь шла о якобы имеющих место закупках техники по завышенным ценам и искажении статистики по пожарам. Пучков назвал эти выпады «бредом», но надо понимать, что Михалков — человек системный, и просто так снимать передачу под вызывающим названием «Сколько должно еще сгореть людей?», практически полностью посвященную «развалу МЧС», вряд ли бы стал.

Еще одним возможным кандидатом на выход называют вице-премьера Дмитрия Рогозина , отметившегося за минувший год большим количеством скандалов, начиная с «утопленной таксы» и заканчивая перманентными проблемами в «Роскосмосе» . Впрочем, ему отставку прочат не первый год, а ее всё не происходит. В то же время одним из обсуждаемых решений якобы является повышение до должности вице-премьера Сергея Шойгу при сохранении им должности министра обороны.

Под пиар-ударом оказались в последние месяцы еще два вице-премьера. Сергея Приходько задел по касательной скандал вокруг взаимоотношений олигарха Олега Дерипаски и девушки со сниженной социальной ответственностью, работающей под псевдонимом Настя Рыбка. Александр Хлопонин умудрился стать главным героем СМИ в первый раз, задекларировав доход за 2017 год в размере 2,9 миллиарда рублей, а потом — когда выяснилась, что почти вся эта сумма выручена от продажи виллы в Италии миллиардеру Михаилу Прохорову . Истории получились громкие, но политологи предполагают, что ни Хлопонину, ни — особенно — Приходько ничто не угрожает. В том числе и потому, что они считаются техническими, а не политическими фигурами и практически не светятся в СМИ.

Судьба Васильевой тоже, судя по всему, предрешена. Ни в сфере образования, ни в сфере науки — нет движения вперед. Бесконечные кадровые перестановки в министерстве всех утомили. Школьные поножовщины, регулярно портящие информационную картину, — тоже. Одним из вариантов является разделение министерства на два — отвечающих за образование и за науку. Другим — назначение министром молодого академика со связями Григория Трубникова, являющегося сейчас одним из замов Васильевой.

Замена Мединского менее вероятна, но также, по мнению некоторых политологов, возможна. Вокруг него — очень много медийных скандалов.

И всё же, повторимся, все прогнозы сейчас больше похожи на гадание на кофейной гуще. Потому что только один человек в стране точно знает, кто какую должность займет в новом Кабмине. Знает, и до своей инаугурации никому ничего не скажет.

интернет-журнал «Интересант»