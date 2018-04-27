«Швабе» разработал высокоэффективный способ очистки деталей из ситалла

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запатентовал технологию очистки деталей из ситалла, применяющихся в микроэлектронике. Новая методика превосходит существующие способы по качеству обработки изделия от видимых следов загрязнений в виде отдельных частиц или масляной пленки.

Технологию разработали специалисты предприятия «Швабе» — Научно-исследовательского института «Полюс». Она предназначена для применения на этапе финишной полировки при создании лазерных гироскопов. Способ успешно прошел испытание на практике и будет внедрен в производственный процесс в ближайшей перспективе.

«К чистоте поверхности изделий из ситалла предъявляются очень высокие требования перед выполнением дальнейших технологических операций. Наш метод сочетает в себе наиболее эффективные приемы очистки поверхности деталей и превосходит существующие способы по качеству обработки», — сообщил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов

Процесс осуществляется в несколько этапов. На первом изделие из ситалла подвергается химической очистке и промывке в деионизированной воде. Затем на протяжении 7–14 минут его обрабатывают с помощью высокочастотного технического устройства — плазмотрона, работающего на кислородно-аргоновой газовой смеси. Комбинированная методика НИИ «Полюс» обеспечивает получение чистой поверхности детали без видимых следов загрязнений в виде остатков органики, пыли или масляной пленки.

Ситалл — стеклокристаллический материал, обладающий высокой термической стойкостью, однородностью и прочностью. Он активно применяется на предприятиях оптической отрасли при изготовлении различных микроэлектронных элементов и устройств, применяемых в оптоэлектронном приборостроении. В числе передовых разработок специалистов холдинга — новый вид ситалла — одного из главных материалов космической отрасли. В мире технологией его изготовления владеют лишь три компании, в том числе «Швабе».