«Я в десантники пошел»: 87 крымских призывников проводили на службу в ВДВ

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . В апреле стартовал очередной призыв крымчан в ряды российской армии. В рамках нынешней кампании более двух тысяч юношей из Крыма пополнят ряды Вооруженных сил РФ . В пятницу в парке им. Гагарина в Симферополе состоялась торжественная церемония отправки 87 молодых крымчан на службу в одно из элитных подразделений ВС — Воздушно-десантные войска.

Служить Родине новобранцы будут под знаменем 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. Батальон базируется в Феодосии и является первой воинской частью за всю историю существования ВДВ, которая дислоцируется на территории Республики Крым.

"Для отправки в ВДВ мы отобрали самых достойных, самых лучших ребят. Отбор был очень серьезным: по росту, весу, физической подготовке, состоянию здоровья. Все молодые люди пошли служить в Воздушно-десантные войска по собственному желанию. Они знают, что служить там очень трудно, но при этом очень почетно", — рассказал РИА Новости Крым начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин.

О том, что за голубой берет и гордое звание российского десантника парням придется крепко попотеть, в напутственных словах предупреждают практически все офицеры и ветераны, провожающие призывников на службу. Здесь иные нагрузки, иной спрос с бойцов, по сравнению со многими другими родами войск. Не зря о «войсках дяди Васи» (так десантники называют ВДВ в честь родоначальника современной «крылатой пехоты», героя Советского Союза Василия Маргелова ) придуманы многочисленные девизы. Один из них гласит: «Попал в ВДВ — гордись, не попал — радуйся». Поэтому, убежден начальник штаба 22-го армейского корпуса гвардии полковник Иван Попов , ребятам остается только гордиться и достойно служить.

Сам Иван Попов отдал Воздушно-десантным войскам 7 лет жизни и в обращении к новобранцам напоминает одно из напутствий Маргелова, которое Василий Филиппович давал десантникам перед дальними походами: «Никогда не берите с собой еду и воду, а только гранаты и патроны. Все остальное настоящий десантник отбирает у врага».

А еще гвардии полковник советует новоиспеченным военнослужащим всегда наедаться впрок, потому что неизвестно, когда десантнику удастся поесть в следующий раз.

Впрочем, самих призывников предстоящие тяготы и лишения службы, по их же словам, нисколько не пугают.

"Служба в ВДВ — моя мечта с детства. Я очень долго к этому шел, занимался спортом. Очень рад, что сейчас попал в эти войска, — рассказывает 19-летний Амет Бикаев. — Думаю, у нас все получится, и через год вернемся в тельняшках и голубых беретах, сильные, крепкие и стойкие. Я буду делать все, чтобы заслужить право носить звание десантника".

Два деда и отчим крымчанина Романа Кривули служили в Вооруженных силах, причем второй проходил службу именно в «крылатой пехоте». Это во многом повлияло на выбор молодого человека.

"Очень рад, что попал в ВДВ. Горжусь тем, что мои деды и отчим служили в армии, горжусь тем, что теперь и я буду служить в ВДВ. Это элитные войска, с очень жесткой дисциплиной. Понимаю, что будет тяжело, но я готов к этому. Сложно ли жить по армейскому распорядку? Это непривычно, не так, как дома, но мне это нравится", — говорит Роман.

Традиционно новобранцев провожают в армию родные, близкие и друзья. На лицах многих матерей ясно читается волнение за судьбу сыновей, у некоторых на глазах выступают слезы. Но это не только из-за переживаний, а и от гордости за них.

"Сын идет служить в армию с удовольствием. Он сам выбрал ВДВ, мы его поддержали всей семьей, напутствовали, рассказали, как нужно себя вести. Надеемся, что хорошо отслужит и вернется, — рассказывает Татьяна Петровна из Белогорского района, мама рядового Василия Давыдова . — Что посоветовали в первую очередь? Чтобы слушался командиров и не лез на рожон. Это самое главное".