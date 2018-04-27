«Я в десантники пошел»: 87 крымских призывников проводили на службу в ВДВ 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В апреле стартовал очередной призыв крымчан в ряды российской армии. В рамках нынешней кампании более двух тысяч юношей из Крыма пополнят ряды Вооруженных сил РФ. В пятницу в парке им. Гагарина в Симферополе состоялась торжественная церемония отправки 87 молодых крымчан на службу в одно из элитных подразделений ВС — Воздушно-десантные войска.
Служить Родине новобранцы будут под знаменем 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. Батальон базируется в Феодосии и является первой воинской частью за всю историю существования ВДВ, которая дислоцируется на территории Республики Крым.
"Для отправки в ВДВ мы отобрали самых достойных, самых лучших ребят. Отбор был очень серьезным: по росту, весу, физической подготовке, состоянию здоровья. Все молодые люди пошли служить в Воздушно-десантные войска по собственному желанию. Они знают, что служить там очень трудно, но при этом очень почетно", — рассказал РИА Новости Крым начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин.
О том, что за голубой берет и гордое звание российского десантника парням придется крепко попотеть, в напутственных словах предупреждают практически все офицеры и ветераны, провожающие призывников на службу. Здесь иные нагрузки, иной спрос с бойцов, по сравнению со многими другими родами войск. Не зря о «войсках дяди Васи» (так десантники называют ВДВ в честь родоначальника современной «крылатой пехоты», героя Советского Союза Василия Маргелова) придуманы многочисленные девизы. Один из них гласит: «Попал в ВДВ — гордись, не попал — радуйся». Поэтому, убежден начальник штаба 22-го армейского корпуса гвардии полковник Иван Попов, ребятам остается только гордиться и достойно служить.
Сам Иван Попов отдал Воздушно-десантным войскам 7 лет жизни и в обращении к новобранцам напоминает одно из напутствий Маргелова, которое Василий Филиппович давал десантникам перед дальними походами: «Никогда не берите с собой еду и воду, а только гранаты и патроны. Все остальное настоящий десантник отбирает у врага».
А еще гвардии полковник советует новоиспеченным военнослужащим всегда наедаться впрок, потому что неизвестно, когда десантнику удастся поесть в следующий раз.
Впрочем, самих призывников предстоящие тяготы и лишения службы, по их же словам, нисколько не пугают.
"Служба в ВДВ — моя мечта с детства. Я очень долго к этому шел, занимался спортом. Очень рад, что сейчас попал в эти войска, — рассказывает 19-летний Амет Бикаев. — Думаю, у нас все получится, и через год вернемся в тельняшках и голубых беретах, сильные, крепкие и стойкие. Я буду делать все, чтобы заслужить право носить звание десантника".
Два деда и отчим крымчанина Романа Кривули служили в Вооруженных силах, причем второй проходил службу именно в «крылатой пехоте». Это во многом повлияло на выбор молодого человека.
"Очень рад, что попал в ВДВ. Горжусь тем, что мои деды и отчим служили в армии, горжусь тем, что теперь и я буду служить в ВДВ. Это элитные войска, с очень жесткой дисциплиной. Понимаю, что будет тяжело, но я готов к этому. Сложно ли жить по армейскому распорядку? Это непривычно, не так, как дома, но мне это нравится", — говорит Роман.
Традиционно новобранцев провожают в армию родные, близкие и друзья. На лицах многих матерей ясно читается волнение за судьбу сыновей, у некоторых на глазах выступают слезы. Но это не только из-за переживаний, а и от гордости за них.
"Сын идет служить в армию с удовольствием. Он сам выбрал ВДВ, мы его поддержали всей семьей, напутствовали, рассказали, как нужно себя вести. Надеемся, что хорошо отслужит и вернется, — рассказывает Татьяна Петровна из Белогорского района, мама рядового Василия Давыдова. — Что посоветовали в первую очередь? Чтобы слушался командиров и не лез на рожон. Это самое главное".
Хотя новобранцы еще не принимали военную присягу официально, военная служба для них уже началась. Им присвоены звания рядовых, ребята уже два дня живут по армейскому распорядку. Из Симферополя молодые люди отправятся в учебную часть в Новороссийске, где в течение месяца пройдут курс молодого бойца. Затем они вернутся в Крым, где будут служить непосредственно в воинской части на территории Феодосии.