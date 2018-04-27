Бояться и подчиняться

Сформированные веками системы воспитания и образования подрастающих поколений исходят из постулата, что детей нужно учить доброму, разумному и вечному. Например, считается, что будущим гражданам желательно прививать любовь к родителям и Родине, а также уважительное отношение к обществу и его институтам. При этом данные образовательные стандарты можно смело отнести к мировой общеобразовательной практике.

Однако некоторые российские учебные материалы учат прямо противоположным вещам, а именно — нарушать закон и обманывать правоохранительные органы , ну и привирают «по мелочи». Сложившуюся коллизию изучила «Лента.ру»

Вышеуказанные примеры попадаются в прессе достаточно часто, но один из них просто поражает воображение. Речь идет о школьном учебнике «Обществознание» за авторством А. Ф Никитина и Т. И. Никитиной для седьмого класса. В нем школьникам рассказывают о беспомощных и мстительных полицейских, а рекомендации для детей противоречат Конституции и другим законам страны.

Чтобы не быть голословными, можно привести пример: в разделе «Полиция на страже правопорядка» учебника рассказывается история, согласно которой трое полицейских на дежурстве практически мгновенно погибают от рук злоумышленников, пытаясь проверить подозрительный автомобиль.

«Выстрелы раздались неожиданно. Преступники, сидевшие в «Жигулях», стреляли метко, прямо в голову. Лейтенант и сержант были убиты на месте. Водитель стал стрелять из автомата, но также был сражен точными выстрелами профессиональных убийц… Их хоронили через три дня. Собралось много друзей, товарищей по работе. Плакали жены, матери, дети. Товарищи по службе поклялись отомстить убийцам…», — говорится в учебном пособии.

То есть, по версии авторов учебника, полицейские не только не могут выполнить задачу по обеспечению безопасности, но и занимаются местью вместо расследования преступления (как какие-то бандиты).

Внимания заслуживает также, какими иллюстрациями сопровождает издательство разделы о работе полицейских. На одной из таких картинок полицейский силой удерживает ребенка над землей, в то время как другой подросток убегает. Под этой иллюстрацией авторы рассказывают, что «не следует провоцировать сотрудников полиции». «Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы», — уточняют в учебнике. Можно лишь предполагать, что же такое ребенок на иллюстрации сделал полицейским, что те решились применить к нему «боевые приемы борьбы».

К слову, устрашающее действие на иллюстрации прямо противоречит тому же закону «О полиции», в котором говорится о соблюдении прав и свобод гражданина сотрудниками МВД.

Своеобразно интерпретируют в учебнике и Конституцию России . «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников», — говорится в главном законе страны. Авторы «Дрофы» в нарушение Конституции с детства учат ребенка подчиняться: «Нежелание сотрудничать со следствием может отрицательно сказаться на приговоре (решении) суда».

Примечательно, в учебнике пишут и о том, что обманывать полицейских — хорошо. В качестве примера приводится история сердобольной старушки, в «гости» к которой пришел бандит. Сначала она готова была отдать ему все до последнего, кроме вещей больной дочери, потом бандита она разговорила, а когда к ним нагрянула давно следившая за вором полиция, бабушка его «отмазала». Правоохранители пытались убедить старушку: «Да он же вор, мы совершенно точно знаем, что он хотел вас обворовать». Но по каким-то своим причинам бабушка решила полицейских обмануть и прикрыла бандита: «Это абсолютно порядочный, достойный молодой человек».

Сам собой напрашивается вывод, что вольная трактовка законов и образа сотрудника правоохранительных органов может привести к тому, что школьники-подростки, которым предназначен учебник, во-первых, будут воспринимать полицейских как слабых, но злобных и жестоких представителей власти, во-вторых, не смогут защитить свои права, когда это действительно потребуется. Зачем это делается, остается загадкой.

Надо сказать, что в 2015 году уже был скандал с теми же авторами. Тогда читатели обнаружили, что, согласно заявлениям учебника по «Обществознанию» для восьмого класса издательства «Дрофа», инвалиды с психическими заболеваниями не являются личностями, так как личность — это человек, способный учиться, трудиться, общаться с себе подобными, заботиться о них, участвовать в жизни общества и иметь духовные интересы. После чего составители учебника писали: «Представьте себе человека, с раннего детства страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Говоря иначе, он не является личностью». Комментарии, как говорится, излишни. Одно можно добавить, что в свое время такие рассуждения уже имели место быть. Однако их пресек Нюренбергский процесс.