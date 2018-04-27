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Как персидский шах позвал казаков
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Как персидский шах позвал казаков 

Кириллица 25 минут назад
Фото: Кириллица
Дипломатические отношения Ирана (тогда — Персии) и России начинаются ещё со времён Ивана Грозного, когда в 1558 году представителем и нашей страны, и английской Московской компании туда был отправлен Энтони Дженкинсон, он же английский посол в России.
Отношения с Персией развивались и у нас, и у англичан весьма плотно. А что касается России, то и достаточно мирно, несмотря на несколько русско-персидских войн. И Персия вступила в XIX век, являясь протекторатом России и Британии. Более того в ходе этого протектората она лишилась суверенитета, персидская же армия нуждалась во всестороннем усовершенствовании.
Поездки в Европу
Тем не менее, Персия, как и многие другие азиатские государства того времени шла по пути ускоренной модернизации и вестернизации. Для достижения этих целей персидский правитель Насер ад-Дин Шах Каджар предпринимал неоднократные поездки в Европу. В 1878 году состоялся его второй панъевропейский вояж, в ходе которого он побывал и в России и был весьма впечатлён степенью военного мастерства русских терских казаков. Особенно ему понравился уровень джигитовки и владения холодным оружием.
Шах захотел и себе такое казачье войско, а потому обратился с просьбой к кавказскому наместнику, великому князю Михаилу Романову, с просьбой направить в Персию военных специалистов и офицеров, чтобы сформировать там свое казачье войско.
Влияние на шаха
Россия откликнулась на эту просьбу весьма оперативно. Причин тут было несколько: это и усиление влияния на самого персидского шаха, и возможность чуть подвинуть Британию, которая, в свою очередь, стремилась вытеснить Россию из региона. А также возможность иметь своё военное подразделение в непосредственной близости от Османской империи, с которой у России издавна были напряжённые отношения
Так в 1879 году в Тегеране появилась казачья бригада в составе 900 человек (в эту численность входили и жёны с детьми казаков) под командованием подполковника Алексея Ивановича Домонтовича. К 1883 году формирование включало в себя несколько полков, состоящих и из местного населения; конно-артиллерийскую батарею, а также оркестр.
По своему функционалу персидские казаки стали этакой «внутренней военной полицией». В их задачи входила охрана шаха и первых лиц государства взимание налогов, подавление беспорядков, служба при консульствах и дипломатических миссиях.
Что касается обмундирования, то это была форма терских казаков, вооружены они были кавказскими кинжалами саблями и «берданками» (винтовками системы Бердана).
Судьба бригады
Но в 80-е годы XIX века, сначала русское правительство, а потом и шах теряют к персидским казакам интерес, и бригада уже к девяностым годам приходит в упадок, сокращаясь до 200-300 человек. Насер ад-Дину даже предлагали полностью распустить это формирование, но он отказался, мотивируя это нежеланием портить отношения с Российской Империей.
При этом речь шла о замене российских инструкторов немецкими, либо же британскими специалистами.
Второе дыхание бригаде, дышавшей на ладан, придал полковник Владимир Андреевич Косогоровский, отправленный в качестве очередного командира этих войск из России. Фактически, он начал на основе этой самой казачьей бригады формировать новую, самостоятельную персидскую армию, ядром которой и стали иранские казаки.
При Косогоровском стала расти и численность казаков, в 1899 году их насчитывалось более полутора тысяч. К тому же, казачий полковник обеспечил и политическую неприкосновенность казаков, когда шах подписал указ, поданый атаманом, о том, что на бригаду не будет оказываться никакого иностранного влияния, а все инструкторы будут исключительно из Российской Империи.
Многие историки сходятся во мнении, что персидские казаки при Косогоровском были самым дисциплинированным, организованным и боеспособным подразделением за всю историю персидской регулярной армии.
Интересно, что иранские казаки сыграли огромную роль в национально-освободительном движении Персии и событиях Конституционной революции, которая была против засилья иностранцев на ключевых экономических и политических должностях в государстве.
В XX-м веке бригада доросла до статуса дивизии в 1916 году, в последние годы существования её возглавлял наследный персидский принц Реза-хан. Он служил в этом формировании с 1900-го года, а в 1920-м стал командующим. Но в том же году, это формирование было распущено. Хотя оно и сыграло свою роль в противостоянии уже с большевиками, которые начали строить на территории Ирана «Персидскую советскую республику» естественно, не поинтересовавшись мнением шаха.
Впрочем, республика была разгромлена казаками, но и дивизия не слишком пережила эту республику и в начале 1920 была расформирована.
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