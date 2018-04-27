Замглавы Владимирской области рассказал, как проект ВСМ поможет региону

Суммарный прирост бюджетных доходов Владимировской области от реализации этого проекта составит 4,35 триллиона рублей после 10 лет эксплуатации ВСМ — к 2034 году, следует из презентации ОАО «РЖД» , представленной журналистам в ходе круглого стола «Реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор (проекты ВСМ)» в пятницу.

Главной темой дискуссии стала реализация проектов пространственного развития РФ — транспортный вектор, где речь шла о перспективах строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Участниками круглого стола стали первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и представители региональных администраций, финансовых организаций и экспертного сообщества.

"Космические ощущения у нас от реализации проекта, действительно увеличивается вклад в экономику региона. По расчётам увеличение ВРП составит более чем в 2,5 раза. Будет создано более 25 тысяч новых рабочих мест. Это всё положительно повлияет на экономику области. Губернатор области Светлана Орлова с первых дней включилась в активную работу по этому проекту и в 2017 году была создана рабочая группа, и как показательно, первая часть проекта практически готова — от Москвы до Владимира прошёл госсэкспертизу и вторая часть проекта между Владимиром и Нижним Новгородом также прошла госсэкспертизу", — сказал Конышев.

Он акцентировал, что реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции и не только со стороны ВСМ в виде стройки, но и машиностроения, научного сообщества.

"Для экономики Владимирской области он имеет огромное значение. Мы очень плотно работали со скоростными магистралями с РЖД с Мишариным очень удачно была выбрана трасса, которая имеет общую протяженность по территории Владимирской области 251 километр. Время в пути до Курского вокзала составит всего 50 с небольшим минут. Причем основной вокзал в городе Владимир расположен так, что дальше можно направиться в Суздаль или в Иваново, и путешественники из Москвы могут добраться на высокоскоростной магистрали, а потом поехать в эти города и на другом виде транспорта доберутся буквально за 1,5 часа", — подчеркнул Конышев.

По его словам, трасса, которая была выбрана для ВСМ, очень удобна, так как обходит почти все населенные пункты, «минимизировав проблемы граждан которые серьезно опасались, что будут причиняться неудобства путём возможного сноса их домов». Кроме того, при ее строительстве будут учтены все пожелания и органов местного самоуправления и областной администрации.