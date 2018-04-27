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Жители многоэтажки в Королеве борются с разрушающимся на глазах домом
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Жители многоэтажки в Королеве борются с разрушающимся на глазах домом 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жителям многоэтажки в Королеве на головы падают кирпичи. Дом старый и рушится буквально на глазах. Ремонт приходится в прямом смысле выпрашивать у управляющей компании. С ситуацией решила разобраться съемочная группа проекта «Добродел».
По словам жителей дома, кирпичи вылетают практически из каждого окна. Люди на полном серьезе думают запасаться касками. Кроме этого, рушатся стены, в подъездах живут крысы.
Весь дом просто сыпется. Пришел мужчина из ЖЭКа, вот так прыгнул и провалился. Кошмар
— житель дома.
Елена Клочкова в этом доме живет уже 20 лет. Думала снять квартиру и переехать с детьми подальше. Однако зарплата простого воспитателя детского сада весьма скромная, поэтому приходится оставаться.
Покосились перекрытия. Мы в подвал уходим!
— Елена Клочкова.
В управляющей компании «Жилкомсервис» сначала не хотели отвечать на вопросы, однако после долгого ожидания директор фирмы вышел к жильцам. Выяснилось, что коммунальщики знают о проблеме.
В установленном порядке отрабатываем все обращения, которые к нам поступают
Павел Кошкин, генеральный директор управляющей организации
ОАО «Жилкомсервис»
Жители дома поняли, что устали от недобросовестного отношения. И решили: пора обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию региона.
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