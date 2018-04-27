Жители многоэтажки в Королеве борются с разрушающимся на глазах домом

Жителям многоэтажки в Королеве на головы падают кирпичи. Дом старый и рушится буквально на глазах. Ремонт приходится в прямом смысле выпрашивать у управляющей компании. С ситуацией решила разобраться съемочная группа проекта «Добродел».

По словам жителей дома, кирпичи вылетают практически из каждого окна. Люди на полном серьезе думают запасаться касками. Кроме этого, рушатся стены, в подъездах живут крысы.

Весь дом просто сыпется. Пришел мужчина из ЖЭКа, вот так прыгнул и провалился. Кошмар

— житель дома.

Елена Клочкова в этом доме живет уже 20 лет. Думала снять квартиру и переехать с детьми подальше. Однако зарплата простого воспитателя детского сада весьма скромная, поэтому приходится оставаться.

Покосились перекрытия. Мы в подвал уходим!

— Елена Клочкова.

В управляющей компании «Жилкомсервис» сначала не хотели отвечать на вопросы, однако после долгого ожидания директор фирмы вышел к жильцам. Выяснилось, что коммунальщики знают о проблеме.

В установленном порядке отрабатываем все обращения, которые к нам поступают

ОАО «Жилкомсервис»

Жители дома поняли, что устали от недобросовестного отношения. И решили: пора обращаться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию региона.