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В Совфеде прокомментировали составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН
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В Совфеде прокомментировали составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН 

RT на русском 26 минут назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН.
«Скорее, логика здесь такова, что есть страны, которые числятся стратегическими партнёрами, которые всегда «за», что бы ни происходило. Есть те, кто всегда по разным причинам «против», скажем, Иран», — рассказал сенатор.
По его словам, Россия — слишком большой «медведь», который можно поместить и в тот, и в другой список, поскольку есть примеры, когда Москва голосует в Совете безопасности ООН и солидарна по каким-то вопросам.
Как считает Морозов, США не хотели этим перечнем усугублять отношения с Россией.
Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал сообщение, что в США составили список стран, не поддерживающих взгляды Вашингтона при голосовании в Генассамблее ООН.
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