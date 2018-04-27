В Совфеде прокомментировали составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН.
«Скорее, логика здесь такова, что есть страны, которые числятся стратегическими партнёрами, которые всегда «за», что бы ни происходило. Есть те, кто всегда по разным причинам «против», скажем, Иран», — рассказал сенатор.
По его словам, Россия — слишком большой «медведь», который можно поместить и в тот, и в другой список, поскольку есть примеры, когда Москва голосует в Совете безопасности ООН и солидарна по каким-то вопросам.
Как считает Морозов, США не хотели этим перечнем усугублять отношения с Россией.
Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал сообщение, что в США составили список стран, не поддерживающих взгляды Вашингтона при голосовании в Генассамблее ООН.