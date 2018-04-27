В Митине за 2018 год планируют благоустроить 18 дворов 

В этом году в районе Митино планируется провести благоустройство 18 дворовых территорий. Адресный перечень был составлен с участием жителей, которые голосовали за включение своих дворов в список благоустройства на портале «Активный гражданин». Об этом сообщила глава управы района Митино Валентина Воробьева в ходе традиционной встречи префекта СЗАО Алексея Пашкова с жителями.
Помимо благоустройства жители интересовались развитием транспортной инфраструктуры, программой реновации и социальным обслуживанием населения. Еще один волнующий вопрос — реконструкция ландшафтного парка «Митино». Люди выразили обеспокоенность затянувшейся стройкой.
— Комплексное благоустройство парка «Митино» проводится подрядной организацией ООО «Каскад-Энерго». К сегодняшнему дню основные работы уже завершены. Этой весной на территории парка будет проведено масштабное озеленение, также планируется установить навигационные таблички, игровые и спортивные элементы. Для контроля за ходом работ была создана инициативная группа, в состав которой вошли представители управы, депутаты и жители. Комиссия в ежедневном режиме проводит инспекцию и готовит отчеты о проделанной работе, — рассказал Алексей Пашков. (ср)