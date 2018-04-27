В Митине за 2018 год планируют благоустроить 18 дворов

В этом году в районе Митино планируется провести благоустройство 18 дворовых территорий. Адресный перечень был составлен с участием жителей, которые голосовали за включение своих дворов в список благоустройства на портале «Активный гражданин». Об этом сообщила глава управы района Митино Валентина Воробьева в ходе традиционной встречи префекта СЗАО Алексея Пашкова с жителями.

Помимо благоустройства жители интересовались развитием транспортной инфраструктуры, программой реновации и социальным обслуживанием населения. Еще один волнующий вопрос — реконструкция ландшафтного парка «Митино». Люди выразили обеспокоенность затянувшейся стройкой.