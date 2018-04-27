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СМИ: Чавушоглу обсудил с Помпео сделку между Турцией и Россией по С-400
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СМИ: Чавушоглу обсудил с Помпео сделку между Турцией и Россией по С-400 

ТАСС 32 минуты назад
АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в пятницу с новым госсекретарем США Майклом Помпео сделку между Анкарой и Москвой по поставке зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
"Тема С-400 также была в повестке дня. Мы сказали, что хотели купить [системы] у вас [США], но такой возможности не представилось. Процесс [приобретения С-400] был завершен еще до принятия закона о санкциях. Если мы получим хорошее предложение по Patriot или по каким-либо другим системам, — то почему бы нам его не рассмотреть. Но с нами нельзя вести дела в духе «мы применим санкции, если вы купите С-400», — цитирует канал главу турецкого МИД.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым входящим в НАТО государством, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.
С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.
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