Помпео: сделка с Ираном не гарантирует отсутствия у него ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости . Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе не дает гарантий, что у страны не появится ядерное оружие.

"Министр иностранных дел знает, что безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим работать тесно с нашими саудовскими партнерами для противостояния угрозам безопасности этой страны. Это, конечно, начинается с Ирана", — заявил Помпео.

По его словам, Иран «дестабилизирует целый регион». Помпео вновь обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.

"В отличие от прошлой администрации мы не будем пренебрегать огромным масштабом терроризма Ирана. Он в действительности является крупнейшим спонсором терроризма в мире, и мы привержены сделать все, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием", — добавил госсекретарь.

Помпео пояснил, что сделка с Ираном «в ее нынешнем виде не дает таких гарантий». «Мы продолжим работать с нашими европейскими союзниками над исправлением этой сделки, но если ее не удастся достичь, президент заявил, что он выйдет из нее», — подчеркнул он.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза