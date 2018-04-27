Жители Митина увидят праздничный салют в День Победы

Праздничный салют в честь Дня Победы смогут увидеть жители Митина. Залпы прогремят в 22.00 9 мая с площадок по адресу: улица Рословка, дом 5 и с территории бывшего аэродрома «Тушино». Кроме того, 9 мая в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, вл. 50 устроят праздничный фейерверк.

Как сообщил официальный портал правительства Москвы, световое шоу продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах. Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. (ср)