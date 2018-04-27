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Длинные светлые волосы, ноги и отличная фигура: 17-летняя внучка Иосифа Кобзона растёт настоящей красавицей
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Длинные светлые волосы, ноги и отличная фигура: 17-летняя внучка Иосифа Кобзона растёт настоящей красавицей 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
У народного артиста СССР Иосифа Кобзона подрастают 7 внуков: пять девочек и двое мальчиков. Они не ведут светский образ жизни. Да и сам Иосиф и его супруга Нелли нечастые гости на мероприятиях. Но на закрытии 40-го Московского международного кинофестиваля блистала не только Нелли Кобзон, но и ее 17-летняя внучка Анита. Ты только взгляни на эту статную красотку с длинными локонами и ногами от ушей.
К слову, в обычной жизни внучка Кобзона не менее прекрасна. Вот она демонстрирует скромный, но в тоже время волнующий образ.... а вот хвастается достоинствами фигуры.
Быть может, Анита в будущем решит пойти по стопам своего знаменитого деда и окунется в мир шоу-бизнеса?
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Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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