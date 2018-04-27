Куда с улиц Москвы пропали двухэтажные троллейбусы

Сложно представить себе Москву , без троллейбусов, одного из самых любимых жителями столицы, экологически чистых видов городского транспорта. Тем не менее, из современных горожан редкий москвич вспомнит, что в 1930-х годах по улицам ездили двухэтажные троллейбусы. Почему их сняли с маршрутов, и сегодня является тайной за семью печатями.

Троллейбус — инновация 1930-х годов

История появления в Москве троллейбусов начинается ровно восемьдесят пять лет назад, когда в 1933 году между Белорусским вокзалом и современной станцией метро «Сокол» начал курсировать первый троллейбус с деревянной кабиной. При этом необходимо отметить, что его отделка была необычно шикарной для городского транспорта. В салоне находились зеркала, деревянные панели и мягкие сиденья. Новый вид транспорта сразу пришелся по душе москвичам, а спустя несколько лет в 1935 году, в подражание западным столицам в Москве появился первый двухэтажный троллейбус английского производства. Поскольку его популярность оказалась невероятно велика, советское правительство начало производство отечественных двухэтажных троллейбусов. Причем инициатором создания необычного для Москвы городского вида транспорта выступил лично Н. С. Хрущев, всегда питавший искреннюю любовь к технике. Весил двухэтажный троллейбус 8,5 тонн и обладал 74-мя посадочными местами. Увидеть данное чудо техники можно во многих художественных фильмах тех лет. Самое интересное, что если на Западе двухэтажные троллейбусы во время движения по трассе были загружены едва на треть, то в Москве 1930— годов они были битком забиты жителями и гостями города. При этом особой популярностью пользовались именно вторые этажи. Приезжие, искренне считали, что жизнь прожита зря, если им не удавалось прокатиться на втором этаже троллейбуса. Тем не менее, у данного вида городского транспорта были и свои недостатки. Дело в том, что высота салона первого этажа составляла 1795 мм, а второго этажа 1770 мм. По этому гражданам выше среднего роста приходилось ездить нагнувшись. На втором этаже и вовсе разрешалось перемещаться лишь сидя. Мало того, троллейбус имел всего одну дверь для посадки и высадки пассажиров, что было крайне неудобно.

Исчезновение городской легенды

К сожалению, век двухэтажных троллейбусов в Москве оказался недолгим. С производства на Ярославском заводе их сняли перед самой войной, а выходить на улицы города двухэтажные троллейбусы перестали в 1953 году. Об истинных причинах охлаждения отношения властей к данному виду городского транспорта появилось сразу несколько городских легенд. Согласно первой из них, Сталин, во время поездки из Кремля на ближнюю дачу увидел, как двигавшийся перед ним двухэтажный троллейбус качается на ветру. Опасаясь за жизнь пассажиров, вождь приказал убрать с улиц города опасные машины. Однако историки города не подтверждают данную версию. По их данным там, где ездил И. В. Сталин, двухэтажные автобусы не ходили, и увидеть их в движении он попросту не мог. Вторая легенда во многом созвучна с первой. Считается, что двухэтажные троллейбусы, которые, действительно, были очень не устойчивыми несколько раз, опрокидывались под порывами ветра и их убрали. Данная версия также не находит исторического подтверждения. Истина куда более прозаична. Двухэтажные троллейбусы нуждались в проводах, расположенных достаточно высоко от земли. В то же время троллейбусная сеть города стремительно росла. Встал вопрос поднимать провода по всему городу, устанавливая новые столбы, либо вовсе снять двухэтажные троллейбусы с рейсов. Из-за экономической составляющей решили пойти по первому пути. Но началась война и двухэтажные троллейбусы, хотя и не производились, но продолжали ездить по центру Москвы. Появился даже приказ: в случае захвата немцами города, двухэтажные троллейбусы сжечь. К счастью до этого не дошло. Последние два троллейбуса имевших два этажа убрали с улиц города в 1953 году.