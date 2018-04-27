Эксперт: У «Правого Сектора» много конкурентов

Он подметил, что после 2014 года «Правый Сектор» из инициативы и силы превратился во франшизу. Это вроде бы одна организация, а люди все разные.

«Вспомните, кто стоял потом за «Правым Сектором»? Игорь Коломойский . Он был кукловодом, который использовал этот бренд. Теперь же у него стало меньше активов. В то же время, на радикальном, но маленьком пятачке — на рынке предоставления силовых услуг, скажем так — у ПС очень много конкурентов. Недавно еще появились и «Нацдружины». И все это об одном и том же. Проявляется и леность мышления — эти люди раз за разом используют те методы, которые уже не работают», — проанализировал политолог.

Алексей Якубин вспоминает, как в 2014 году «Правому Сектору» «рисовали» политический рейтинг. В итоге, в парламент эта политсила не прошла. Бренд остался, но выхлопа от него никакого.

Что же до активизации С14, то ситуация с разгоном ими палаточного лагеря ромов (цыган) на Лысой Горе в Киеве — это, по мнению Якубина, уже «развилка» для праворадикалов. МВД уже не может делать вид, что не замечает распускание рук участниками правых организаций. А ромы — это тема, которую в Украине отслеживают активисты за грантовые деньги из-за рубежа, в том числе и от Джорджа Сороса в лице фонда «Возрождение».

«Возможно, это была шалость группы С14. Но эти шалости могут очень дорого стоить и для самой группы, и, не хочу впадать в конспирологию, но складывает впечатление, что и для ее покровителей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов. Я не исключаю, что уже после этого случая, мы увидим хотя бы декларативную попытку органов правопорядка показать, что они есть. Тем более, после американского доклада о том, что Украина поддерживает на госуровне политику антисемитизма», — сказал эксперт.

Говоря о политических перспективах правых в стране, он сказал, что все национал-патриотические организации «болеют детской болезнью». Ведь формально они заявляют о восстановлении порядка на Украине, но в реальности только сеют хаос. В связи с этим, не получают никакой общественной поддержки.

«И хаос этот переживают обычные люди, так как для олигархов радикалы не представляют никакой опасности. Они разве блокируют олигархические заводы и дома? Нет, этого ничего нет», — сделал вывод Якубин.