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Нацисты устроили во Львове шествие в честь 75-летия дивизии СС
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Нацисты устроили во Львове шествие в честь 75-летия дивизии СС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники шествия прошли в вышиванках по центральным улицам города.
Более тысячи националистов устроили во Львове шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина» (запрещенная в России организация).
Участники шествия прошли в вышиванках по центральным улицам города. Во время шествия они выкрикивали националистические лозунги и несли транспаранты с соответствующими надписями, прославляющие Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые примкнули к нацистам в годы Второй мировой войны.
Ранее департамент науки и образования Львова объявил конкурс рисунков для детей она тематику дивизии СС.
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