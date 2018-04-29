Нацисты устроили во Львове шествие в честь 75-летия дивизии СС

Участники шествия прошли в вышиванках по центральным улицам города.

Более тысячи националистов устроили во Львове шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина» (запрещенная в России организация).

Участники шествия прошли в вышиванках по центральным улицам города. Во время шествия они выкрикивали националистические лозунги и несли транспаранты с соответствующими надписями, прославляющие Степана Бандеру Романа Шухевича , которые примкнули к нацистам в годы Второй мировой войны.

Ранее департамент науки и образования Львова объявил конкурс рисунков для детей она тематику дивизии СС.