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Глеб Никитин примет участие в открытии инфраструктуры ж/д-вокзала в Нижнем
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Глеб Никитин примет участие в открытии инфраструктуры ж/д-вокзала в Нижнем 

АиФ Нижний Новгород 16 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Врио губернатора Глеб Никитин 28 апреля примет участие в открытии инфраструктуры железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Отметим, что реконструкция комплекса велась в рамках подготовки города к играм Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сообщается, что в мероприятиях также примут участие начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун.
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