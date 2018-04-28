Глеб Никитин примет участие в открытии инфраструктуры ж/д-вокзала в Нижнем 

Врио губернатора Глеб Никитин 28 апреля примет участие в открытии инфраструктуры железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Отметим, что реконструкция комплекса велась в рамках подготовки города к играм Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сообщается, что в мероприятиях также примут участие начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун.