Глеб Никитин оценит итоги строительных работ на вокзальном комплексе Нижний Новгород 

Фото Александра ВОЛОЖАНИНАГлеб Никитин оценит итоги строительных работ на вокзальном комплексе Нижний Новгород28 апреля состоятся мероприятия по открытию инфраструктуры железнодорожного вокзала Нижний Новгород в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 с участием главы Нижегородской области Глеба Никитина.
В мероприятиях примут участие начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун.