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Глеб Никитин оценит итоги строительных работ на вокзальном комплексе Нижний Новгород
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Глеб Никитин оценит итоги строительных работ на вокзальном комплексе Нижний Новгород 

Нижегородская правда 37 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра ВОЛОЖАНИНАГлеб Никитин оценит итоги строительных работ на вокзальном комплексе Нижний Новгород28 апреля состоятся мероприятия по открытию инфраструктуры железнодорожного вокзала Нижний Новгород в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 с участием главы Нижегородской области Глеба Никитина.
В мероприятиях примут участие начальник Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун.
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