По каким приметам КГБ выявлял вражеских шпионов

Во времена существования Советского Союза, страна находилась под пристальным вниманием иностранных спецслужб и их внедренных агентов нелегалов, выявлять и бороться с которыми, было поручено сотрудникам КГБ. Но, как среди миллионов честных тружеников распознать вражеского шпиона? Оказывается, на этот счет существовали четкие инструкции и рекомендации.

Предъявите документы

Что самое главное во время заброски нелегала на территорию предполагаемого противника? Разумеется, грамотно составленные документы. Главное в этом деле не переусердствовать. Представители советских спецслужб подметили, что иностранные разведки достаточно подробно и качественно подделывали советские паспорта и другие официальные бумаги, удостоверяющие личность человека. Поймать их можно было либо на неточностях в дате выдачи документа, в частности на своевременной замене фото. Но самым точным признаком оказались скрепки паспорта. Дело в том, что если в СССР для этих целей применяли обычные железные скрепки, то иностранные разведки применяли скрепки из нержавеющей стали. В настоящих документах на скрепках всегда были видны следы ржавчины или коррозии металла, у поддельных документов шпионов этого не наблюдалось. Дальше сотрудники КГБ смотрели на то, как заполнен документ. В СССР паспорта заполняли тушью, а западные разведки специальными чернилами, что было не сложно выявить. Нередко случалось, что в документах в качестве места рождения у шпиона указывался не существующий населенный пункт. Затем у подозрительного человека сверяли паспорт, военные билет и трудовую книжку. У шпиона они имели одинаковую степень износа и были заполненные одним почерком с одним оттенком чернил. У настоящих документов такого быть не могло. Проверялось также место первой прописки, где был выдан документ. Важно чтобы оно было доступным и проверяемым, а не заброшенной деревней в отдаленном уголке страны. Часто уже на стадии изучения документов можно было выявить шпиона или вражеского разведчика нелегала.

Быт против шпиона

В том случае, если у подозрительного субъекта документы оказывались в порядке, специальные органы обращали внимание на знание иностранных языков и частые поездки за границу. К таким людям в стране было особенно пристальное внимание. Появление в коллективе человека, который говорил с акцентом, произнося русские слова по правилам наречия одного из иностранных языков, требовало его незамедлительной проверки на благонадежность. Кроме того гражданам страны, чтобы не попасть на карандаш, в качестве возможного шпиона лучше было не употреблять поговорок и афоризмов других стран. Если человек в разговоре проявлял хорошее знание порядков и быта в другой стране, но имел слабое представление о советской действительности, его сразу ставили на заметку, как иностранного агента. При этом чекистов всегда настораживало, когда человек знал полное название государственных учреждений СССР, но не был осведомлен об их сокращенном произношении в просторечии, например жилищно-коммунальное хозяйство и ЖКХ и т.д. Излишняя вежливость, дисциплинированность и подтянутость также вызывали подозрение. Проверке КГБ подвергались граждане, которые умели готовить коктейли (в СССР всегда предпочитали чистые напитки), проявляли любовь к изысканным не свойственным для нашей страны блюдам иностранной кухни, а также умели их готовить. Подозрительным считалось игнорирование хлеба во время трапезы, а также попытка разбавления напитков льдом. Даже излишне качественная работа на производстве была подозрительной, а также произношение названия инструментов в западном стиле. Вряд ли человек, проживший всю жизнь в другом государстве и в качестве агента нелегала заброшенный в СССР смог бы учесть все тонкости бытовой жизни. Именно на этих мелочах и ловили иностранных агентов сотрудники КГБ.

Вы в какой разведшколе учились?

В том случае если нелегал имел качественные документы, в совершенстве знал нюансы быта в СССР, его могла выдать специальная подготовка. Органы всегда обращали внимание на человека, обладающего необычными навыками. Под негласный надзор чекистов попадали граждане страны умевшие понимать топографическую карту, владеть компасом, метко стрелять и знать приемы борьбы, не являясь при этом профессиональными военными. Знание фотодела, радиодела, умение пользоваться рацией также выдавало в гражданине возможного нелегала одной из западных стран. Не поощрялась излишняя наблюдательность при общей внешней замкнутости, а также излишне хорошее знание города, включая проходные дворы. Нестыковка обширных знаний в нескольких не смежных областях при среднем «по легенде» образовании и стремление завязывать знакомства по собственной инициативе с носителями секретов выдавало в человеке потенциального шпиона. Таким образом, заброшенный на территорию СССР иностранный агент практически не имел возможности натурализоваться и выполнить свою миссию без того чтобы не попасть под надзор сотрудников КГБ, которые курировали практически все организации Советского Союза.