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Обнаружен самый старый паук в мире
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Обнаружен самый старый паук в мире 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ученые нашли самого старого паука в мире. Особь прожила на 15 лет дольше предыдущего рекордсмена. Об этом сообщает журнал Pacific Conservation Biology.
О долгожителе заявила группа исследователей из Австралии. Это паук женского пола вида Giaus Villosus.
Установлено, что в поле зрения арахнологов данная особь попала в 1974 году. Недавно паука не стало. Проведенный анализ показал, что на момент смерти особи было 43 года. Ранее самым старым считался мексиканский тарантул, проживший 28 лет.
Исследователи уверены, что рекорд Giaus Villosus обусловлен малоподвижным образом жизни, замедленным метаболизмом и особыми условиями проживания.
Заметим, что большинство пауков живет около одного года. Однако отдельные виды могут существовать до 20 лет (самки чилийского розового птицееда) и до 25 лет (мексиканский красноколенный птицеед).
Ранее в Британии умер самый старый кот в мире. Животному по кличке Натмег было 32 года — по человеческим меркам, его возраст приравнивался к 144 годам. Это редкий, но далеко не единственный случай, когда животные вдвое или даже втрое переживают средние сроки, уверяет «МИР 24».
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