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Искусственный интеллект и интернет вещей: каким будет город в 2030 году
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Искусственный интеллект и интернет вещей: каким будет город в 2030 году 

Департамент информационных технологий города Москвы 35 минут назад
Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
На портале ICT.Moscow началось публичное обсуждение цифровой стратегии «Умный город — 2030». По прогнозам авторов документа, через 12 лет современные технологии сделают жизнь в столице более комфортной и безопасной.
В частности, будет активно внедряться искусственный интеллект. Благодаря этому можно будет обрабатывать большие объемы информации, связанные с жителями и бизнесом. Доступ к цифровым услугам станет персонализированным (основанным на личных характеристиках каждого горожанина).
Еще одно направление — использование интернета вещей. На базе этой технологии создадут единую платформу для онлайн-мониторинга за чистотой воздуха, воды и почвы.
Повысится и уровень безопасности. С помощью датчиков будут следить за уровнем шума в столице и реагировать на громкие звуки при авариях, выстрелах или взрывах. Искусственный интеллект научится распознавать и предсказывать поведение людей, прогнозировать происшествия и предотвращать кибератаки. Цифровые технологии помогут оптимально расходовать ресурсы и исключат человеческий фактор при распределении финансов.
Главная цель цифровой стратегии — это создание инновационного города и повышение уровня жизни москвичей. Обсудить цифровую стратегию на портале ICT.Moscow может любой желающий.
Слияние реального и виртуального. Как работает умный город?
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