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В Братееве устранили неисправность дорожного знака
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В Братееве устранили неисправность дорожного знака 

Управа района Братеево города Москвы 39 минут назад
Фото: Братеево
Городские службы устранили неисправности дорожного знака, расположенного по улице Ключевая в районе Братеево в среду, 25 апреля.
Житель района Евгений Мамонов разместил на городском портале «Наш город» сообщение о том, что дорожный знак вдоль улицы Ключевая поврежден. Пользователь приложил к сообщению соответствующие фотографии.
Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в ответной публикации сообщил о том, что указанные пользователем неисправности устранены — восстановлена в нормативное положение стойка с дорожными знаками «Главная дорога» и «Движение прямо».
Фото: портал «Наш город».
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