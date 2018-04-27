В Братееве устранили неисправность дорожного знака

Городские службы устранили неисправности дорожного знака, расположенного по улице Ключевая в районе Братеево в среду, 25 апреля.

Житель района Евгений Мамонов разместил на городском портале «Наш город» сообщение о том, что дорожный знак вдоль улицы Ключевая поврежден. Пользователь приложил к сообщению соответствующие фотографии.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в ответной публикации сообщил о том, что указанные пользователем неисправности устранены — восстановлена в нормативное положение стойка с дорожными знаками «Главная дорога» и «Движение прямо».

Фото: портал «Наш город».