Ещё
Ямальская пенсионерка отдала больше миллиона за «лечение» по телефону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямальская пенсионерка отдала больше миллиона за «лечение» по телефону 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пенсионерка из Ноябрьска Ямало-Ненецкого АО за неделю потратила на «лечение» у экстрасенсов, о которых она узнала из телепередачи, больше миллиона рублей. При этом сеансы со лжецелителями проходили по телефону.
Желание исцелиться с помощью экстрасенсов заставило пожилую жительницу Ноябрьска набрать кредитов и занять денег у друзей, пишет портал noyabrsk24.ru. «По телевизору смотрела передачу про экстрасенсов, и там одна рассказывала много всего. Что лечит и суставы, и много было отзывов хороших. Говорит, женщину вижу сильно больную, позвоните, помогу. Я подумала, что это она про меня, взяла и позвонила», — рассказала пенсионерка.
В итоге женщина начала проходить «лечение» у мошенников, которые поначалу требовали с нее 28 тысяч за сеанс, а затем увеличили расценки до 120 тысяч рублей. Когда она не смогла платить, ей стали угрожать.
«А потом, когда я поняла, что суммы огромные, начали пугать, что не станет внуков», — делится женщина. В результате пенсионерка потратила все деньги. Теперь она ищет помощи у жителей Ноябрьска, чтобы рассчитаться с долгами.
Парламентская газета: последние новости
Мэра Миасса Челябинской области выгоняют депутаты Каждый россиянин получит единый идентификатор, пишут СМИ И вас посчитают
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост294
Путин поблагодарил россиян за понимание219
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине352
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН65
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение