Ямальская пенсионерка отдала больше миллиона за «лечение» по телефону

Пенсионерка из Ноябрьска Ямало-Ненецкого АО за неделю потратила на «лечение» у экстрасенсов, о которых она узнала из телепередачи, больше миллиона рублей. При этом сеансы со лжецелителями проходили по телефону.

Желание исцелиться с помощью экстрасенсов заставило пожилую жительницу Ноябрьска набрать кредитов и занять денег у друзей, пишет портал noyabrsk24.ru. «По телевизору смотрела передачу про экстрасенсов, и там одна рассказывала много всего. Что лечит и суставы, и много было отзывов хороших. Говорит, женщину вижу сильно больную, позвоните, помогу. Я подумала, что это она про меня, взяла и позвонила», — рассказала пенсионерка.

В итоге женщина начала проходить «лечение» у мошенников, которые поначалу требовали с нее 28 тысяч за сеанс, а затем увеличили расценки до 120 тысяч рублей. Когда она не смогла платить, ей стали угрожать.

«А потом, когда я поняла, что суммы огромные, начали пугать, что не станет внуков», — делится женщина. В результате пенсионерка потратила все деньги. Теперь она ищет помощи у жителей Ноябрьска, чтобы рассчитаться с долгами.