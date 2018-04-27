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Председатель отделения Всероссийского общества охраны природы посетил полигон «Ядрово»
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Председатель отделения Всероссийского общества охраны природы посетил полигон «Ядрово» 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
На полигон «Ядрово» в Волоколамском районе приехал председатель московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
На полигоне Расулмухамедов оценил нидерландскую технологию по дегазации полигона и выразил уверенность в том, что в скором времени регион сможет задышать спокойно.
«По поводу технологий я не переживаю. Всегда будет много клеветы, но к этому мы уже давно спокойно относимся. Эту технологию я видел до этого в пяти разных местах. В ней я уверен, поэтому переживать не из-за чего», — сказал Расулмухамедов.
Специалисты из Нидерландов утверждают, что весь процесс дегазации полигона полностью безопасен. Количество выделения опасных газов фиксируется специальным оборудованием.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.
Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.
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