Председатель отделения Всероссийского общества охраны природы посетил полигон «Ядрово»

На полигон «Ядрово» в Волоколамском районе приехал председатель московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов , передает в пятницу корреспондент РИАМО

На полигоне Расулмухамедов оценил нидерландскую технологию по дегазации полигона и выразил уверенность в том, что в скором времени регион сможет задышать спокойно.

«По поводу технологий я не переживаю. Всегда будет много клеветы, но к этому мы уже давно спокойно относимся. Эту технологию я видел до этого в пяти разных местах. В ней я уверен, поэтому переживать не из-за чего», — сказал Расулмухамедов.

Специалисты из Нидерландов утверждают, что весь процесс дегазации полигона полностью безопасен. Количество выделения опасных газов фиксируется специальным оборудованием.

Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня, а факел для сжигания газа начнет действовать на полигоне в конце мая.