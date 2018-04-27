Путин пригласил Попечительский совет РГО на один из «интересных объектов» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен провести одно из следующих заседания Попечительского совета Русского географического общества на «интересном объекте».
Подводя итоги нынешнего заседания, глава государства поблагодарил участников за работу. «Мне очень приятно отметить, что все мы, как мне кажется, делаем это дело с удовольствием, получаем удовлетворение от этой работы», — признался Путин.
"Мы с вами проводили неформальные выездные мероприятия, я думаю, мы подумаем над этим и где-нибудь в одном из интересных объектов, которыми мы с вами вместе занимаемся, в каком-то составе соберемся, поговорим о том, что можно и нужно сделать дополнительно для решения тех задач, которые формулируются Русским географическим обществом", — предложил Путин собравшимся.
Однако пока глава государства решил отвлечься от вопросов РГО и пригласил на отдельный разговор по вопросам, «не связанным с Русским Географическим обществом» нескольких участников Попечительского совета — руководителя банка ВТБ Андрея Костина, главу "Газпром нефти" Александра Дюкова, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева. «Не уходите сразу, пожалуйста, а зайдите ко мне в кабинет», — обратился к ним президент.