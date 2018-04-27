Путин пригласил Попечительский совет РГО на один из «интересных объектов»

Подводя итоги нынешнего заседания, глава государства поблагодарил участников за работу. «Мне очень приятно отметить, что все мы, как мне кажется, делаем это дело с удовольствием, получаем удовлетворение от этой работы», — признался Путин.

"Мы с вами проводили неформальные выездные мероприятия, я думаю, мы подумаем над этим и где-нибудь в одном из интересных объектов, которыми мы с вами вместе занимаемся, в каком-то составе соберемся, поговорим о том, что можно и нужно сделать дополнительно для решения тех задач, которые формулируются Русским географическим обществом", — предложил Путин собравшимся.