Баннеры с социальной рекламой на щитах Ростова обойдутся бюджету в 4 млн рублей

Билборды размером 3х6 м, расположенные в придорожной полосе на территории региона скоро украсятся социальной рекламой. Тендер на сумму в 4,1 млн рублей из областного бюджета открыт. Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет обеспечить установку баннеров с социальной рекламой в августе и сентябре текущего года. Общее количество щитов 240, по 120 на каждый месяц контракта.

Из них 60 объектов должны быть расположены в донской столице, не менее 10 на федеральных трассах, а также на западном и южном подъезде к Ростову. Фирма подрядчик должна также обеспечить сохранность билбордов на все время их размещения. Если какой-либо будет поврежден, победитель конкурса должен произвести их замену за свой счет в течение 48 часов.