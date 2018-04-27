В Испании осуждены 5 участников изнасилования, совершенного на фестивале в Памплоне

Суд испанской области Наварра вынес приговор пятерым соучастникам дерзкого группового сексуального надругательства, совершенного на знаменитом фестивале Сан-Фермин в Памплоне. Там ежегодно устраиваются традиционные забеги с разъяренными быками. Это действо привлекает туристов со всего мира, а иногда и насильников

Каждому из насильников испанская Фемида назначила наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденные суммарно выплатят потерпевшей 50 тысяч евро в качестве компенсации, пишет

El Pais

Напомним, летом 2016 года пресса написала, что во время фестиваля в Памплоне в полицию обратились четыре женщины, которые пожаловались на изнасилования. Еще одна потерпевшая заявила о попытке изнасилования. Также было получено семь заявлений о сексуальных домогательствах.

В рамках начатых расследований были задержаны 12 человек, подозреваемых в нападениях на женщин. В одном случае речь шла о групповом изнасиловании 18-летней девушки в фойе одного из зданий. К этому преступлению оказались причастны пятеро мужчин, в том числе, как утверждалось, сотрудник полиции.

Другой жертвой стали 22-летняя француженка и 14-летняя девочка.

Наибольший резонанс получило дело о групповом изнасиловании, получившее название La Manada ("Стая"). Так называлась группа в мессенджере WhatsApp, в которой общались подозреваемые.

При вынесении приговора суд оправдал пятерых фигурантов по наиболее тяжкому обвинению в совершении насильственного полового акта. Фактически подсудимых признали виновными только в сексуальных домогательствах, поэтому они и избежали более длительных сроков заключения. Между тем прокуратура просила для каждого из обвиняемых еще по 22 года тюрьмы за эпизод с принудительным половым актом.

Защита представила в суде версию, согласно которой групповой секс с 18-летней участницей фестиваля, происходил по обоюдному согласию. В какой-то степени суд согласился с такой позицией, просмотрев записи камер наблюдения. На снятых кадрах не было видно, чтобы жертва активно сопротивлялась.

Сравнительно мягкое решение суда вызвало скандал. 26 апреля тысячи испанцев, в том числе феминистки и активисты женских правозащитных организаций, вышли на улицы городов, чтобы принять участие в акциях протеста с требованием ужесточить наказания для сексуальных преступников. В Мадриде около 10 тысяч демонстрантов пришли к зданию Министерства юстиции

"Мы возмущены тем, что за изнасилование в Испании дают девять лет", — сказала Карлота Альварес, которая является участницей Мадридского феминистского движения. Эта организация и выступила инициатором акции протеста.

36-летняя Аврора Адалид вышла на демонстрацию со своей пятимесячной дочерью. Она сказала, что боится за будущее своего ребенка. «Я не знаю, что должно случиться, чтобы они (судьи. — Прим. NEWSru.com ) квалифицировали это как насилие», — сказала молодая мать.

А 61-летний участник протеста Росио Бедмар отметил тот факт, что преступление было совершено во время всеобщего торжества, когда, казалось, само появление на нем женщин рассматривалось некоторыми мужчинами как доказательство их доступности и повод для нападения.

Аналогичная акция протеста в Барселоне собрала шесть тысяч человек. В ней приняла участие мэр города Ада Колау

По словам представительницы феминистской группы Lobby de Dones на Майорке Эсперансы Бош, самым возмутительным было то, что один из членов судейской коллегии выступил за полное оправдание подсудимых. Бош считает, что нужно внедрять программу переобучения служителей Фемиды, которые такими высказываниями демонстрируют некомпетентность. Иначе судьи начнут утверждать, что женщина сама спровоцировала насильников своей мини-юбкой или недостаточно ясно сказала «нет».

Сотни людей, в основном женщины, вышли и на улицы Севильи , уроженцами которой являются все пять осужденных. «Мы не простим, мы не забудем», — было написано на одном из плакатов.

"Забег с быками и насильниками"

Главным мероприятием фестиваля в Памплоне остается традиционный забег с двенадцатью разъяренными быками по узким городским улочкам (энсьерро). Праздник был описан в романе американского писателя Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце (Фиеста)». Каждый год около миллиона туристов стекаются в Памплону для участия в торжестве.

В последние годы впечатления от фестиваля Сан-Фермин не раз омрачались изнасилованиями и другими тяжкими преступлениями. Например, в 2008 году во время праздника была принуждена к половому акту и убита молодая медсестра. Мотивом расправы стал ее отказ вступить в сексуальные отношения.

В 2013 году, по данным прессы, на фестивале в Памплоне было совершено 10 изнасилований, а в следующем году — еще пять.

В 2015 году женщину изнасиловал мужчина, когда она пошла в ванную. При этом присутствовали и друзья злоумышленника, которые не вмешивались в происходящее и смеялись. Это преступление вызвало большой резонанс по всей Испании и породило волну протестов.

Мэр Памплоны Хосеба Асирон сказал в интервью, что чувствует «бессилие и злобу» всякий раз, когда узнает об очередном изнасиловании в своем городе. Он также предположил, что реальное число пострадавших значительно больше, так как не все решаются сообщить о нападении в правоохранительные органы

Для того чтобы женщины могли безопасно передвигаться по улицам Памплоны, власти усиливали полицейское присутствие, а также устанавливали камеры наблюдения.

В 2016 году ситуация выглядела настолько серьезной, что на сайте фестиваля Сан-Фермин была размещена памятка для женщин на английском языке. В ней рассказывалось о разновидностях сексуального насилия, к которому относят даже принуждение женщины ее постоянным партнером к сексу без презерватива. Там же приводились рекомендации о том, что нужно делать сразу после встречи с насильником. Например, женщинам советовали ни в коем случае не принимать душ, чтобы не уничтожить улики, а сразу обращаться к полицейским и медикам за помощью.

Спустя два года стало понятно, что похожие памятки полезно было бы давать почитать и судьям.